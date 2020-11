Spotify funziona su Apple Watch, senza iPhone

Matteo Tontini,

Spotify adesso funziona su Apple Watch riproducendo musica in streaming o podcast senza connettersi a un iPhone. Gli utenti avranno semplicemente la possibilità di ascoltare le proprie playlist tramite Wi-Fi o una connessione dati, rendendo di fatto lo smartwatch più autonomo sul fronte musicale.

Va specificato che al momento si tratta di una funzione in versione beta, ma la società sta iniziando a distribuirla su larga scala (ciò significa che qualcuno potrebbe già usare la nuova feature di Spotify su Apple Watch, altri ancora no). A segnalare l’introduzione di questa funzione sono stati diversi utenti, che hanno casualmente scoperto di poter ascoltare la musica in streaming direttamente dall’orologio intelligente, senza la necessità di avere un iPhone vicino per ascoltare i propri brani preferiti. Secondo quanto dichiarato a Engadget, Spotify vuole concentrarsi “sullo sviluppo di esperienze che consentano alle persone di ascoltare musica dove e quando vogliono, indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma”.

Insomma, la distribuzione a tutti gli utenti sembra già cominciata, dopo una iniziale fase di test. Tuttavia ascoltare i brani offline non è ancora possibile su Apple Watch, sebbene la funzione sia stata lanciata già da due anni dalla società. Quella di svincolare l’orologio dal telefono per l’ascolto della musica su Spotify è comunque una scelta interessante, perché potrebbe consentire a tante persone di lasciare il proprio iPhone a casa quando escono per una corsa senza rinunciare alle loro playlist preferite. Di recente, Spotify ha aggiunto la ricerca tramite lyrics, per permettere agli utenti di trovare un brano di cui non sanno il titolo attraverso le parole del testo.