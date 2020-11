TikTok, intesa con Sony Music: crescono le canzoni in catalogo

Massimo Reina,

Mentre continua lo scontro negli Stati Uniti con il Governo americano, ByteDance, l’azienda proprietaria di TikTok, non “dimentica” di lavorare anche per migliorare i servizi del suo social. L’azienda ha infatti annunciato un importante accordo con Sony Music che darà agli utenti TikTok l’accesso all’enorme catalogo di canzoni dell’etichetta discografica.

In questo modo gli iscritti al social cinese potranno utilizzare i brani di artisti del calibro di Bob Dylan, Beyoncé, Christina Aguilera e Pink Floyd, giusto per citarne alcuni, per un massimo di 15 secondi, come colonna sonora dei video pubblicati sulla piattaforma.

TikTok espande il suo catalogo musicale

Il social network cinese sta dialogando da diverso tempo con le etichette musicali per risolvere il problema del copyright delle musiche presenti nei video condivisi direttamente sulla piattaforma. Da questo punto di vista, accordi come quello appena annunciato con Sony Music rappresentano un grande passo in avanti verso la risoluzione del problema della violazione dei diritti d’autore all’interno della piattaforma.

Più libertà per i creativi

Dell’accordo si avvantaggeranno tra l’altro anche gli artisti Sony, visto che potranno godere di ulteriore visibilità anche sulla piattaforma TikTok. Dice Dennis Kooker, presidente del Global Digital Business di Sony Music:

I video brevi sono diventati una parte nuova ed eccitante dell’ecosistema musicale, che contribuisce alla crescita complessiva della musica e al modo in cui i fan la vivono”.

Grazie a questi accordi, i creatori di contenuti potranno avere maggiore libertà nel realizzare i loro lavori potendo inserire legalmente i brani musicali gestiti da questa etichetta musicale. Questo significa, in termini pratici, poter realizzare video molto più strutturati ed accattivanti a tutto vantaggio della loro qualità finale.