TikTok: come fare video con effetti sorprendenti

Redazione Webnews,

TikTok basa gran parte del suo successo sulla creatività degli utenti. Chi realizza brevi clip non ha molto tempo a disposizione per dare spazio alla propria fantasia, ragion per cui solo quelli che riescono a concentrare in pochi secondi la propria carica, diventano trend sul social network. Per rendere il tutto ancora più ricco e apprezzabile, poi, ci ha pensato TikTok a fornire agli iscritti gli strumenti migliori per video di successo. Tra questi, ci sono ovviamente gli effetti, che vanno scelti con cura a seconda della clip che si vuole realizzare.

A tal proposito, per capire quali sono quelli più utilizzati e apprezzati all’interno del social network, basta consultare la sezione Tendenze che si apre in automatico quando si clicca su Effetti. Le tendenze, ovviamente, variano a seconda del periodo e alle challenge più in voga in un determinato momento, ma ce ne sono alcune che ciclicamente si trovano nella top 5. La “faccia distorta”, ad esempio, è un must, ma anche “clone” è una delle più apprezzate.

Come usare effetti sorprendenti su TikTok

Per utilizzare gli effetti messi a disposizione da TikTok è molto semplice. Una volta avviata l’app, basta cliccare su Effetti presente in basso a sinistra. Tra quelli a disposizione, è possibile selezionarli per avere un’anteprima dell’effetto e capire se si adatta al video che si vuole fare. Una volta selezionato l’effetto preferito, non resta che registrare il video e pubblicarlo. L’effetto sarà applicato automaticamente dal sistema, senza dover essere esperti di video editing.

In alternativa, direttamente dalla home, basata andare nella sezione Seguiti o in Per te e visualizzare un video con effetti che potrebbero fare al proprio caso. Una volta individuato un effetto interessante non bisogna fare altro che cliccare sul nome dell’effetto, selezionare Registra (il pulsante rosso in basso) e avviare conseguentemente la realizzazione della clip. Per poter riutilizzare successivamente un effetto che piace in maniera particolare, è possibile aggiungerlo anche ai preferiti.