Catalogo Infinity: serie TV e film novembre 2020

Matteo Tontini,

Mediaset Infinity a novembre 2020 introduce tanti nuovi contenuti, che potrebbero deliziare i suoi abbonati. Tra questi, spiccano film hollywoodiani come Dunkirk, The Disaster Artist e Ocean’s 8.

La prima pellicola, diretta da Christopher Nolan, racconta dell’evacuazione di Dunkerque (come lascia intuire il titolo stesso) nel maggio del 1940; la seconda si incentra sulla travagliata amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau, artefice del film di culto The Room (2003), considerato uno tra i peggiori mai realizzati; la terza, infine, narra di una banda di donne che progetta di mettere a segno il colpo del secolo in occasione dell’annuale Met Gala di New York.

Tra gli altri contenuti che val la pena segnalare si annoverano Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ottavo film del DC Extended Universe (con protagonista una straordinaria Margot Robbie), e Non è romantico?, rom-com incentrata su una donna che, dopo essere svenuta, scopre con sorpresa di interpretare la protagonista di una commedia romantica. E ancora, gli appassionati di film post apocalittici non dovrebbero lasciarsi scappare A quiet place, in cui una famiglia si trova a dover sopravvivere in un mondo dominato da creature pronte a uccidere chiunque faccia rumore.

Sul piano serie TV, invece, spazio alla terza stagione di Young Sheldon (episodi 11-21), alla quarta di The good place e alla quinta di Chicago Med.

Catalogo Infinity: uscite di novembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Infinity di novembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Premiere

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – Dal 6 al 12 novembre

Me contro Te – La vendetta del Signor S – Dal 13 al 19 novembre

Non è romantico? – Dal 20 al 26 novembre

Il diritto di opporsi – Dal 27 novembre al 3 dicembre

Film

Interceptor (Mad Max) – 1 novembre

Scott Pilgrim vs. the world – 1 novembre

Devil – 1 novembre

Interceptor – Il guerriero della strada – 2 novembre

Shrek terzo – 3 novembre

Le regine del crimine – 4 novembre

Shrek e vissero felici e contenti – 4 novembre

A quiet place – 5 novembre

Maradonapoli – 6 novembre

Il gatto con gli stivali – 6 novembre

Non aprite quella porta – L’inizio – 9 novembre

Lost river – 12 novembre

Una piccola impresa meridionale – 13 novembre

Ocean’s 8 (anche in Ultra HD) – 13 novembre

Joker – 14 novembre

Blu profondo 2 – 15 novembre

Alex & me – 16 novembre

Dunkirk (anche in Ultra HD) – 18 novembre

Amici come prima – 19 novembre

Ouija – L’origine del male – 21 novembre

Daphne & Velma – Il mistero della Ridge Valley High – 21 novembre

The Disaster Artist (anche in Ultra HD) – 22 novembre

Conta su di me – 23 novembre

La Dea Fortuna – 25 novembre

Club life – 26 novembre

Gravity – 27 novembre

I Vichinghi – 27 novembre

Pure country: una canzone nel cuore – 28 novembre

Prisoners – 29 novembre

Serie TV

God friended me (stagione 2) – 4 novembre

Animal Kingdom (stagione 5) – 5 novembre

The good place (stagione 4) – 8 novembre

Young Sheldon (stagione 3, episodi 11-21) – 9 novembre

Chicago Med (stagione 5) – 14 novembre