Watch Dogs Legion, arriva l’hacking su Xbox Series X

Il terzo capitolo della serie Watch Dogs, Watch Dogs Legion, debutterà anche su console di nuova generazione (dopo essere uscito lo scorso 29 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia). L’arrivo su Xbox Series X e PlayStation 5 è previsto rispettivamente il 10 e il 12 novembre.

Per quanto riguarda la trama del titolo Ubisoft, nel 2026 un gruppo di hacker londinese combatte un nuovo Stato autoritario che ha preso il controllo dell’Inghilterra grazie a un avanzato sistema di sorveglianza, noto come ctOS. Per far fronte al nemico gli hacker localizzano persone diverse di Londra, ognuna con capacità proprie, e ne crea un team; ogni personaggio sarà quindi dotato di abilità specifiche e fornirà il proprio contributo alla narrativa del gioco.

Sul piano delle meccaniche, il titolo permette di esplorare in lungo e in largo una versione romanzata della capitale inglese, grazie a un open-world percorribile sia a piedi che su veicolo (o, perché no, grazie alla metropolitana). A differenza dei capitoli precedenti, Watch Dogs Legion permette per la prima volta nella serie di controllare più personaggi e di sfruttare le loro caratteristiche: dopo averne reclutato qualcuno, infatti, verrà assegnato alla classe combattimento, stealth o hacking, ognuna delle quali dispone di una serie di potenziamenti e tool da usare nelle missioni. Ogni personaggio, inoltre, potrà essere del tutto personalizzato dall’utente, a partire dall’aspetto fisico fino alle armi che utilizza. C’è anche la possibilità di giocare in cooperativa, con un massimo di quattro persone.

