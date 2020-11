PlayStation 5, tutti i giochi disponibili al lancio

Redazione Webnews,

PlayStation 5 è sempre più vicina e i giocatori più scalpitanti si stanno già organizzando in anticipo per portarsi a casa i titoli da giocare sulla nuova console fin dal giorno del suo lancio in Italia, quasi tutti già in pre-ordine.

Sappiamo già che più del 99% degli oltre 4.000 titoli disponibili su PS4 sarà giocabile su PS5, ma per sfruttare appieno le potenzialità della nuova console sarà necessario che i titoli siano totalmente compatibili. Su questo fronte la scelta sarà un po’ più limitata, ma finalmente abbiamo una lista completa ufficializzata da Sony:

Astro’s Playroom (Japan Studio) (pre-installato su PS5)

Demon’s Souls (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

Marvel’s Spider-Man Remastered (incluso con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition) (Insomniac Games)

Sackboy: Una grande avventura (Sumo Digital)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Borderlands 3 (2K)

Bugsnax (Young Horses)

Dead by Daylight (Behavior)

Devil May Cry 5 (Capcom)

Dirt 5 (Codemasters)

Fortnite (Epic)

Godfall (Gearbox)

Goonya Fighter (Mutan)

King Oddball (10Tons Ltd)

Maneater (Tripwire)

NBA 2K21 (2K)

No Man’s Sky (Hello Games)

Observer Redux (Bloober)

Overcooked: All You Can Eat (Team 17)

The Pathless (Annapurna)

Planet Coaster (Frontier)

Warframe (Digital Extremes)

Warhammer Chaosbane Slayer Edition (Nacon)

Watch Dogs Legion (Ubisoft)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Nacon)

La gran parte dei titoli per PS4 che saranno disponibili anche per PlayStation 5 beneficeranno dell’upgrade gratuito digitale da scaricare sulla nuova console, quindi vi suggeriamo, risparmiando qualche euro, si iniziare ad organizzarvi acquistato proprio le versioni per PS4 con la certezza di poter avere tra una manciata di giorni anche l’edizione per PS5.