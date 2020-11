Google Foto dice addio allo spazio gratis illimitato

Redazione Webnews,

Google Foto sta per perdere la sua caratteristica principale e il motivo del tanto appeal di questi primi cinque anni di vita: lo spazio illimitato gratuito per l’archiviazione delle nostro foto e dei nostri video in alta qualità.

A partire dal 1° giugno 2021 Google Foto entrerà a far parte della famiglia di Google One e il limite dei 15 GB gratuiti per i servizi della famiglia di Google varrà anche per quello che fino ad oggi è uno dei migliori servizi di backup per il nostro materiale fotografico.

Alla cattiva notizia, che senza dubbio farà perdere a Google Foto milioni di utenti a discapito di servizi più economici o gratuiti – e a questo proposito dobbiamo segnalare Amazon Photo, che offre spazio gratuito e illimitato per le foto degli utenti di Amazon Prime – si affianca però una notizia positiva per gli utenti di lunga data: tutte le foto e documenti caricati su Google Foto prima del 1° giugno 2021 non saranno conteggiati nel limite dei 15 GB.

Soltanto le foto che saranno caricate in Google Foto a partire dal 1° giugno 2021 inizieranno a farci ridurre lo spazio gratuito a disposizione, quindi possiamo dormire sonni tranquilli: il nostro archivio fotografici pregresso sarà conservato e sarà sempre a portato di mano, anche se per questioni economiche smetteremo di incrementarlo.

Google ha spiegato che l’80% degli utenti di Google Foto non ha raggiunto i 15 GB di spazio occupato negli ultimi tre anni e ha anche fornito una scappatoia per gli utilizzatori già assidui del servizio: acquistare uno smartphone della serie Pixel.

I possessori di uno smartphone Pixel, prodotto dalla stessa Google ormai da qualche anno, potranno continuare a caricare le proprie immagini in alta qualità senza alcun limite di spazio anche dopo il 1° giugno 2021.