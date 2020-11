Medal of Honor: Above and Beyond, ecco la funzione Galleria

Massimo Reina,

Respawn Entertainment ha condiviso un nuovo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond, uno sparatutto in prima persona con supporto alla tecnologia per la realtà virtuale, che uscirà a dicembre del 2020. Il filmato punta i riflettori sulla Gallery del gioco, ovverosia una serie di interviste ai veterani sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale.

Un gioco immersivo

Come recita il comunicato stampa ufficiale, il team di sviluppo mira a riportare Medal of Honor: Above and Beyond alle radici del franchise, e in tal senso la Gallery servirà a immergere i giocatori in dettagli ancora più autentici e realistici tanto quanto il supporto a Oculus Rift e Steam VR.

Gli utenti potranno rivivere la storia bellica attraverso un’incredibile esperienza di divertimento interattivo. La Gallery presenta interviste commoventi, storie raccontate dai veterani direttamente dalle località europee in cui si trovavano più di 75 anni fa e filmati immersivi in VR a 360° raffiguranti i luoghi chiave della Seconda Guerra Mondiale”.

L’ambientazione del nuovo Medal of Honor

Il gioco riporterà infatti il franchise alle sue radici, ambientando le vicende in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista principale sarà un agente dell’Office of Strategic Services (OSS) americano, precursore dell’attuale Central Intelligence Agency (CIA), che combatterà nella Resistenza francese.

Man mano che i giocatori avanzeranno nel gioco, otterranno l’accesso alla sopra citata Galleria, che aiuteranno i giocatori, che progrediscono nella campagna per single player, a contestualizzare il luogo e il tempo bellico. Medal of Honor: Above and Beyond al momento è un’esclusiva per PC con sistema Windows 10, ma secondo indiscrezioni un suo porting per PlayStation 5 potrebbe arrivare entro la fine dell’anno fiscale, il prossimo anno.