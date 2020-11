Huawei cerca 3 nuovi tester: ecco il programma “Try & Stay”

Redazione Webnews,

I possessori di un qualunque dispositivo di casa Huawei conoscono benissimo la Huawei Community, il punto di rifermento virtuale per tutti gli appassionati del brand e dei suoi dispositivi, un luogo in cui potersi confrontare con altri utenti, chiarire dubbi, ricevere assistenza e scoprire nuove funzionalità. E, da oggi, anche il luogo in cui Huawei ha deciso di andare a cercare nuovi tester che potranno toccare con mano in anteprima i prossimi dispositivi di Huawei e recensirli per tutti gli altri utenti della community e non solo.

Oggi Huawei ha lanciato l’iniziativa “TRY & STAY” finalizzata alla ricerca di 3 membri della Community che diventeranno dei veri e propri tester dei prodotti Huawei in uscita sul mercato italiano. La selezione durerà due settimane: collegandovi a questo indirizzo potete sottoporre la vostra candidatura e convincere Huawei che siete le persone che stanno cercando.

Il colosso tech selezionerà i tre migliori membri della Community “che dimostreranno di avere una grande passione per la tecnologia, spiccate doti comunicative e che sapranno distinguersi per l’ottima conoscenza del brand“. I tre fortunati nuovi tester inizieranno questa nuova esperienza toccando con mano e testando a fondo HUAWEI P smart 2021, il nuovo arrivato della serie Huawei P smart e potranno fare una vera recensione di prodotto.

Oltre ai tre fortunati membri della Huawei Community, che ad oggi conta oltre 250mila iscritti, Huawei ha deciso di pensare a tutti: fino al prossimo 19 novembre tutti i fan del brand potranno ricevere un coupon del 10% da utilizzare su Huawei Store e, cosa più importante, cumulabile con qualunque altra promozione già in corso. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi a questo indirizzo ed inserire un commento.