WindTre 5G: come verificare la copertura (mappa)

Redazione Webnews,

WindTre ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una mappa interattiva tramite la quale verificare la copertura del proprio 5G in Italia. Nonostante questa nuova tecnologia sia avversata in diverse parti dello Stivale, tanto da costringere il governo centrale ad una normativa apposita che aggiri il blocco dei sindaci, il 5G si sta diffondendo poiché rappresenta una soluzione importante per la produttività personale e aziendale, soprattutto nelle aree no ancora raggiunte dalla fibra. Del resto, in alcune aree del mondo ci si prepara già al 6G e rimanere così indietro, sulla base di fake news alimentate durante il periodo di lockdown, non farebbe di certo bene all’Italia e al suo tessuto produttivo

Al momento, in Italia sono 38 i comuni raggiunti dalla rete 5G di WindTre, ma l’azienda ha già affermato tramite il CEO Jeffrey Hedberg, che entro il 2021 la copertura salirà a 70 comuni. Il piano di espansione è in atto, insomma, e si sta concentrando in questa fase nelle città a maggior traffico. Inoltre, secondo quanto riferisce Mondomobileweb, per diffondere il proprio segnale 5G, l’operatore sta attualmente utilizzando il servizio DSS (Dyneamic Spectrum Sharing), ovvero lo stesso delle frequenze del 4G ma “minimizzando l’impatto sui servizi esistenti”.

WindTre: i comuni già raggiunti dal 5G

Di seguito i comuni già raggiunti dalla nuova tecnologia mobile (la copertura è puramente di carattere indicativo e prende come riferimento l’esterno degli edifici).

– Capoluoghi e territori provinciali di: Arezzo, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Chieti, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Isernia, Lecco, Matera, Nuoro, Palermo, Perugia, Pesaro Urbino, Pordenone, Potenza, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

– Capoluoghi di provincia di: Ancona, Forlì, Gorizia, Latina, Ravenna, Trapani.

Come accedere al 5G di WindTre

Per accedere alla rete 5G di WindTre è necessario disporre di un dispositivo compatibile con questa nuova tecnologia e sottoscrivere anche un’offerta dei piani 5G o 5G Ready, ad esempio quelli rientranti nella gamma Unlimited.