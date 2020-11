Destiny 2: Oltre la Luce, i Guardiani sulla nuova generazione

Massimo Reina,

Destiny 2: Oltre la Luce arriva sulle console di nuova generazione col supporto al gioco intergenerazionale, permettendo ai Guardiani su PlayStation 4 e Xbox One di continuare a riunirsi con gli amici su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori possono trasferire e aggiornare gratuitamente la propria versione di Destiny 2 sulla nuova console, in attesa di una serie di ulteriori miglioramenti previsti per l’8 dicembre 2020: tra questi, la possibilità di giocare su next-gen con una risoluzione 4K e 60 fps.

Il framerate così alto garantisce in particolare su Xbox Series X|S una grande fluidità di gioco, mentre grazie alla sua potenza hardware, settaggi proprietari come il supersampling o l’occlusione ambientale vengono sfruttati al massimo per offrire un livello di dettaglio davvero notevole per quello che concerne ambienti, personaggi e ombre della vegetazione. A tutto vantaggio dell’immedesimazione e di una visione d’insieme che esalta alcuni degli scenari più belli e affascinanti mai visti in un gioco del genere.

Lo scenario di Destiny 2: Oltre la Luce

Destiny è un universo in continua evoluzione. Ciò si traduce in nuovi punti di atterraggio, settori perduti, assalti, incursioni e perfino pianeti. Queste destinazioni fungono inoltre da spunto per nuove storie e avventure. Nel corso degli ultimi anni, i Guardiani hanno attraversato i corridoi maledetti della Città Sognante e affrontato un antico male sulla Luna. Ora seguiranno l’Oscurità inoltrandosi nella gelida frontiera di Europa.

Nuove classi e funzioni

La presenza della stasi serve agli sviluppatori per motivare la presenza di nuovi personaggi, classi e di una inedita meccanica legata a questo elemento. Tra questi, Eramis, la terribile Kell dell’Oscurità che cerca di restaurare la gloria del suo popolo, e Variks, membro dei caduti del Casato del Giudizio. Ogni classe di guardiani sfrutta questo nuovo tipo di potere in modo diverso, quindi l’azione non si concentra più solo sulla rapida eliminazione del bersaglio, ma anche sulla possibilità di fermarlo e di determinare le priorità di acquisizione o di difesa.

Più armi e poteri

Il sistema sparatutto della serie Destiny 2 funziona perfettamente per un armamentario ampio e variegato: suddiviso in tre categorie principali, cioè a dire cinetiche, energetiche e distruttive, con le relative tre sottoclassi legate al fuoco, all’elettricità e al vuoto. Ciascuna di loro attribuisce al Guardiano altre tecniche e caratteristiche che possono essere potenziate o sbloccate grazie ad appositi punti che si guadagnano salendo di livello combattendo. Collezionare pezzi di equipaggiamento sempre più rari o particolari è una costante della serie, e in tal senso ovviamente Oltre la Luce non fa eccezione.

Alcune date da tenere a mente per Oltre la Luce

10 novembre: lancio di Oltre la Luce/inizio della Stagione della Caccia;

17 novembre: inizio contenuti della storia della Stagione della Caccia;

21 novembre: lancio incursione “Cripta di Pietrafonda”.