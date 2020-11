Eurospin: guida alla spesa online

Redazione Webnews,

Le misure restrittive disposte per la seconda ondata di Covid-19, rendono indispensabili servizi per fare la spesa online come quello di Eurospin. La catena di supermercati ha un sito web apposito tramite il quale scegliere i prodotti e riceverne la consegna presso il proprio domicilio. Già dalla prima pagina viene spiegato con un grafico quale sia il funzionamento, che consta sostanzialmente di cinque step per chi sceglie la “consegna a domicilio”:

1 Acquista i tuoi prodotti sul sito

2 Seleziona il servizio “Consegna a casa”

3 Effettua il pagamento del tuo ordine

4 Ricevi la mail di conferma dell’ordine e di avvenuto pagamento

5 Il tuo pacco arriva in 4 giorni (Calabria e isole escluse) direttamente a casa o dove vuoi tu

Eurospin: come fare la spesa online

Una volta sul sito di Eurospin , dunque, tutto ciò che si deve fare è utilizzare il menu presente nella parte superiore per navigare tra le categorie merceologiche disponibili. Nello specifico, sul sito è possibile acquistare prodotti per la Casa, Tecnologia & Elettrodomestici, Fai da Te, Giochi & Bimbo, Tempo Libero e Idee Regalo. Non manca nemmeno una sezione dedicata al Black Friday, con al suo interno alcune merci (giocattoli, elettrodomestici etc.) che si possono acquistare con uno sconto particolare solo durante il periodo indicato.

Consegna a domicilio o ritiro in punto vendita

Se si clicca un prodotto di interesse, si viene trasferiti alla scheda dettagliata dello stesso e da cui si può inserire la merce nel carrello. Selezionando, invece, Aggiungi al carrello presente sotto la foto, il negozio online di Eurospin apre una finestra contestuale con due opzioni: Continua con gli acquisti e Vai alla cassa. Occorre ovviamente cliccare la prima opzione se si vogliono aggiungere altre merci al carrello, altrimenti si opta per la seconda via. Fatto ciò, dalla finestra che si apre non resta che selezionare Procedi all’acquisto. A questo punto, chi non possiede già un account, dovrà registrarne uno seguendo la procedura guidata e fornendo un indirizzo email valido.

Metodi di pagamento

Selezionando la modalità Consegna a casa, i prodotti saranno recapitati all’indirizzo fornito in fase di completamento dell’ordine. Con Clicca e ritira, invece, si riceverà via mail una comunicazione di recapito dei prodotti richiesti presso il punto vendita Eurospin più vicino alla propria abitazione per il ritiro in loco. Nel primo caso, il pagamento avviene online con carta di credito, carta prepagata o Paypal; nel secondo si può pagare anche in contanti.