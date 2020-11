Catalogo Netflix: serie TV e film dicembre 2020

Matteo Tontini,

Netflix sta per accogliere i contenuti di dicembre 2020, un mese ricco di novità interessanti per gli appassionati di film e serie TV.

Ci saranno titoli decisamente natalizi, per portare la magia delle feste sulla piattaforma streaming: basti citare la seconda stagione di Natale con uno sconosciuto, piuttosto che Tutto normale il prossimo Natale. Tra le grandi produzioni Netflix di dicembre 2020, quelle che più interessano agli abbonati, si annoverano invece Mank e The Prom: il primo è un film di David Fincher (regista di The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button e Fight Club) e racconta la storia di Herman J. Mankiewicz nel momento in cui si appresta a completare il copione di Quarto potere; il secondo, invece, è un film di Ryan Murphy e vanta un cast corale che va dalla tre volte premio Oscar Meryl Streep a Tony James Corden, passando per Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Nicole Kidman e Andrew Rannells.

C’è grande attesa anche per The Midnight Sky: la pellicola con George Clooney è incentrata su un uomo che decide di entrare in contatto con alcuni astronauti che si trovano nello spazio, nel momento in cui il mondo viene colpito da un disastro, per convincerli a non rientrare. Sul fronte serie, invece, spazio alla quarta e ultima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, tra oscure magie e streghe un po’ eccentriche. Interessante infine potrebbe essere Bridgerton, nuovo show in costume ambientato nell’alta società londinese.

Catalogo Netflix: uscite di dicembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Netflix di dicembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Serie TV originali

I film della nostra infanzia: Le feste (stagione 1) – 1 dicembre

Alien Worlds – Mondi Alieni (stagione 1) – 2 dicembre

Do Do Sol Sol La La Sol – 3 dicembre

Selena: La serie (Parte Prima) – 4 dicembre

Detention (stagione 1) – 5 dicembre

Mr. Iglesias (Parte 3) – 8 dicembre

Alice in Borderland (stagione 1) – 10 dicembre

Il caos dopo di te (stagione 1) – 11 dicembre

Tiny Pretty Things (stagione 1) – 14 dicembre

Anitta: Made in Honório – 16 dicembre

Sweet Home – 18 dicembre

Bridgerton (stagione 1) – 25 dicembre

1899 – 31 dicembre

Le terrificanti avventure di Sabrina (stagione 4) – 31 dicembre

Serie TV non originali

The 100 (stragione 6) – 1 dicembre

iZombie (stagione 5) – 1 dicembre

Private Lives – 3 dicembre

Agents of S.H.I.E.L.D. – 5 dicembre

Start-Up – 13 dicembre

La biblioteca della magia (stagione 1) – 15 dicembre

Film originali

Jak zostać gwiazdą – 2 dicembre

Tutto normale il prossimo Natale – 3 dicembre

9 vite come Leyla – 4 dicembre

Mank – 4 dicembre

Bombay Rose – 4 dicembre

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose – 9 dicembre

Canvas (Una tela di ricordi) – 11 dicembre

The Prom – 11 dicembre

A California Christmas – 14 dicembre

Ma Rainey’s Black Bottom – 18 dicembre

The Midnight Sky – 23 dicembre

Film non originali

Glory – Uomini di gloria – 1 dicembre

Life of the Party – Una mamma al college – 1 dicembre

Ghostbusters (Acchiappafantasmi) – 1 dicembre

Ghostbusters II – 1 dicembre

La storia infinita 2 – 1 dicembre

I guerrieri della notte – 1 dicembre

Il 6° giorno – 1 dicembre

2 gran figli di… – 1 dicembre

Nancy Drew e il passaggio segreto – 1 dicembre

Vendetta – 1 dicembre

Club 57 – 1 dicembre

L’uomo di neve – 3 dicembre

The Secret: La forza di sognare – 3 dicembre

Break – 3 dicembre

Shark: Il primo squalo – 5 dicembre

L’esorcismo di Hannah Grace – 16 dicembre

AK vs AK – 23 dicembre

Anime e animazione

Il regalo di Angela – 1 dicembre

City Hunter: Private Eyes – 1 dicembre

Voglio mangiare il tuo pancreas – 1 dicembre

Penguin Highway – 1 dicembre

Thomas and Friends (stagione 23) – 1 dicembre

Super Wings – 1 dicembre

Chico Bon Bon e la festa delle bacche – 3 dicembre

Capitan Mutanda e il Mega Feliciatale – 4 dicembre

Big Mouth (stagione 4) – 4 dicembre

Mighty Express: Un’avventura natalizia – 5 dicembre

Spirit: Avventure in libertà: Cavalca l’avventura – 8 dicembre

Super Monsters: I mostruosi aiutanti di Babbo Natale – 8 dicembre

Hank e il camion dei rifiuti: È Natale! – 11 dicembre

Teen Titans Go! – Il film – 11 dicembre

He-Man and the Masters of the Universe – 31 dicembre

Bone – 31 dicembre

Documentari e reality show

Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem – 8 dicembre

Giving Voice – 11 dicembre

Song Exploder: canzoni al microscopio (Volume 2) – 15 dicembre

Lo squartatore – 16 dicembre

Anitta: Made In Honório (stagione 1) – 16 dicembre

Stand-up comedy

Hazel Brugger: Tropical – 2 dicembre