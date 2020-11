Qual è la procedura per spegnere PlayStation 5?

Redazione Webnews,

Avete ricevuto la nuovissima PlayStation 5, l’avete posizionata, collegata e avete provato i giochi che vi siete fatti arrivare insieme alla console. Da utenti di PlayStation 4, al momento dello spegnimento della console, avete seguito la classica procedura per lo spegnimento, salvo ritrovarvi nuovamente nella schermata principale. A quel punto la domanda sorge spontanea, e non siete i soli: come spegnere PlayStation 5?

La procedura per spegnere PlayStation 5 è differente rispetto a PlayStation 4 e il primo impatto rischia di disorientare gli utenti. Vediamo insieme qual è la procedura corretta per mettere a riposo la nuova console di casa Sony.

L’acceso al menu rapido per spegnere PlayStation 5 si ottiene anche in questo caso tramite il pulsante PS del controller, ma non dovete premerlo e tenerlo premuto: è sufficiente un piccolo tap su di esso. Dal menu che si aprirà dovrete scorrere a destra fino a raggiungere la classica icona di accensione/spegnimento e scegliere una delle tre opzioni disponibili: modalità riposo, spegni PS5 o riavvia PS5, le stesse voci già presenti su PlayStation 5.

In alternativa potete sempre ricorrere al pulsante fisico posizionato sulla console, quello utilizzato per l’accensione di PlayStation 5 e valido, va da sé, anche per spegnerla.