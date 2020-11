I monitor per gaming di Acer in offerta per il Black Friday

Redazione Webnews,

Attenzione a tutti i gamer! Il Black Friday 2020 di Amazon è ufficialmente partito e c’è pan per i vostri denti! I monitor professionali per gaming targati ACER scendono di prezzo solo per oggi e diventano un po’ più accessibili del solito.

Partiamo dal più potente e costoso, il monitor curvo ED270UPbiipx da 27” con risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento a 165 Hz, tempo di risposta di 1ms e tecnologia Adaptive Sync che elimina i problemi di tearing dello schermo.

Il monitor curvo ED270UPbiipx in offerta per il Black Friday 2020

Più economico, ma anche con caratteristiche inferiori, troviamo il monitor professionale CB242Ybmiprx che garantisce una visione nitida da qualsiasi punto di vista e assicura l’assenza di screen tearing. Il display è IPS Full HD e vanta un tempo di risposta di 1ms e protezione agli occhi grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer.

Il monitor CB242Ybmiprx in offerta per il Black Friday 2020

L’ultima proposta è il monitor da gaming KB272HLHbi da 27”, frequenza di aggiornamento a 75 Hz e, anche in questo caso, tempo di risposta di 1ms. Il monitor ha un design ZeroFrame con cornici ridotte che offre un’ampia area di visualizzazione dello schermo e riduce al minimo le distrazioni del giocatore.

Il monitor per gaming KB272HLHbi in offerta per il Black Friday 2020

Le offerte che vi abbiamo proposto saranno valide fino alle 23.59 di oggi, salvo esaurimento scorte.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Black Friday 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.