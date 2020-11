I droni di DJI in super offerta per il Black Friday

Redazione Webnews,

Quando si parla di droni il primo nome che viene in mente è quello dell’azienda cinese DJI, tra i leader del settore e produttrice di alcuni dei droni più venduti di sempre. La buona notizia è che in occasione del Black Friday 2020 di Amazon anche I prodotti di punta di DJI scendono di prezzo e diventano più accessibili.

Il più economico e compatto è ancora uno dei droni più venduti: il piccolo e versatile DJI Mavic Mini: neanche 250 grammi di peso per un drone in grado di volare per 30 minuti con una sola carica e muoversi fino a 2 chilometri di distanza per scattare foto aeree da 12 mp e video quad HD da 2,7 k.

Il DJI Mavic Mini è disponibile in una versione base a 349 euro o in una versione che include 3 batterie, 3 coppie di eliche di ricambio, 2 cavi e uno stick di ricambio.

Salendo un po’ di prezzo, invece, troviamo il DJI Mavic Air 2 Fly More: foto da 48MP con sensore CMOS 1/2” e video in 4K/60fps con codec video HEVC (H.265) che assicura alta qualità ad una compressione maggiore che permette di ottimizzare al meglio lo spazio di archiviazione. La funzione Hyperlapse in 8K ci permette di reinterpretare il tempo e lo spazio in riprese sorprendenti con tre diverse modalità di utilizzo.

La batteria assicura fino a 34 minuti di volo con una sola carica, mentre la tecnologia OcuSync 2.0 ci permette di far arrivare il drone ad una distanza massima di 10 km.

DJI Mavic Air 2 Fly More in offerta per il Black Friday 2020

I videomaker alla ricerca di qualcosa di più professionale e potente non possono lasciarsi scappare l’offerta proposta da Amazon sul DJI Mavic 2 Zoom: sensore da 1/2,3″ e 12 megapixel, e un obiettivo con zoom ottico 2x (24-48mm, equivalente 35mm) per catturare qualsiasi prospettiva, dai grandangoli ai piani medi.

La funzionalità Dolly Zoom regola automaticamente la messa a fuoco durante il volo per riprese sempre nitide, mentre grazie alla funzione Super Resolution ci permette di cattura i dettagli più vividi di ogni paesaggio e anche le foto che la sfruttano avranno un risultato più accurato.

DJI Mavic 2 Zoom in offerta per il Black Friday 2020

Tutti i vantaggi di Amazon Prime



Il prezzo ridotto per il Black Friday 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.