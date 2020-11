Ebay, la truffa delle foto PlayStation 5 vendute come console

Massimo Reina,

La carenza di console PlayStation 5 nei negozi sta purtroppo consentendo ai soliti furbetti di lucrarci fino al punto di arrivare, in certi casi, al tentativo di truffa bella e buona. Se accaparrarsi più console per poi rivenderle a prezzi raddoppiati su qualche sito online è una pratica “solo” moralmente scorretta, ben diverso è raggirare letteralmente gli utenti più ingenui con annunci ingannevoli.

E’ quello che sta succedendo su eBay, dove qualcuno ha pensato “bene” di vendere delle foto di PlayStation 5 a cifre a dir poco esorbitanti. L’aspetto vergognoso è che coloro che aprono queste inserzioni, lo fanno con l’intenzione di truffare gli acquirenti meno esperti, che abbagliati, non notano la parola “foto” volutamente scritta in piccolo a margine dell’offerta.

La reazione di eBay

Ma le cose finalmente potrebbero cambiare. Il popolare sito di vendita e aste online ha infatti preso una posizione chiara nei confronti dei venditori opportunisti, minacciando di prendere seri provvedimenti contro di loro, oltre che eliminarne gli annunci sul marketplace.

Condanniamo questi venditori opportunisti che stanno cercando di trarre in inganno altri utenti. Stiamo eliminando tutti gli annunci di foto di PS5 dal nostro marketplace e adotteremo le azioni appropriate contro o venditori. Per qualsiasi acquisto, ma soprattutto per i prodotti con un prezzo molto elevato o molto richiesti, gli acquirenti devono prestare la massima attenzione e leggere attentamente la descrizione dell’annuncio”.

La truffa delle foto PS5

La tecnica adottata su eBay dai venditori delle foto della console è semplice: l’asta che presentano è simile a quella di una normale vendita, e ogni elemento viene impostato come se tutto fosse normale. In realtà, alla fine del titolo dell’annuncio, e all’interno poi della descrizione, viene aggiunta la dicitura “foto”, quasi sempre tra parentesi.

Il truffatore, come scritto prima, conta infatti sull’inesperienza di alcuni utenti o sul desiderio di quelli più esperti di accaparrarsi l’agognata PlayStation 5, che pensano di aver trovato un’occasione e provano quindi a capitalizzarla in fretta, per trarli in inganno. Purtroppo, nonostante la presa di posizione di eBay, qualche annuncio è attualmente ancora attivo. Una è perfino arrivata a raccogliere offerte per 6.821 euro.