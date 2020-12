Catalogo Infinity: serie TV e film dicembre 2020

Matteo Tontini,

Il Natale si avvicina e, in un periodo in cui i cinema sono ancora chiusi a causa dell’emergenza sanitaria, le piattaforme streaming cercano di sopperire all’assenza delle sale. Mediaset Infinity permette ai suoi abbonati di trovare tante novità a dicembre 2020, tra cui spicca Tenet di Christopher Nolan.

Tra le pellicole in uscita su Infinity Premiere, vale a dire quei film disponibili in esclusiva e gratuitamente per una settimana, si annoverano Richard Jewell e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: il primo film, diretto da Clint Eastwood, racconta la storia di una guardia di sicurezza che, durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, scopre una bomba al Centennial Park e diventa gradualmente il principale sospettato; il secondo, invece, è incentrato sull’iconico personaggio interpretato da Margot Robbie e segue le vicende di Harley Quinn in una scoppiettante avventura tutta al femminile.

Sempre su Infinity Premiere la pellicola Me contro Te – La vendetta del Signor S, con i famosi youtuber Luì e Sofi che devono sventare un nuovo piano del malefico Signor S per diventare padrone del mondo. E ancora LEGO DC Shazam: Magic and Monsters, avventura a mattoncini colorati in cui Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League vogliono Shazam nella loro squadra.

Tra gli altri contenuti degni di nota si annoverano le trilogie de Il signore degli anelli e Lo hobbit, tratte dalle celebri opere di Tolkien. Perfette per vivere durante le feste avventure epiche nel mondo fantasy per eccellenza, magari in compagnia di tutta la famiglia.

Meritano anche di essere segnalate Schindler’s list, Blue Jasmine, Mulholland drive, Psycho e Il miglio verde.

Catalogo Infinity: uscite di dicembre 2020

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Infinity di dicembre 2020. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Premiere

Dal 4 al 10 dicembre – Richard Jewell

Dall’11 al 17 dicembre – Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Dal 18 al 24 dicembre – Me contro Te – La vendetta del Signor S

Dal 25 al 31 dicembre – LEGO DC Shazam: Magic and Monsters

Film

1 dicembre – 40 anni vergine

1 dicembre – About a boy

1 dicembre – Baby mama

1 dicembre – Basic instinct

1 dicembre – Bugiardo bugiardo

1 dicembre – Cape fear – Il promontorio della paura

1 dicembre – Cavalli selvaggi

1 dicembre – Dante’s Peak – La furia della montagna

1 dicembre – Doa: dead or alive

1 dicembre – Doom

1 dicembre – D-tox

1 dicembre – E’ complicato

1 dicembre – Elizabeth

1 dicembre – Elizabeth – The golden age

1 dicembre – Forsaken – Il fuoco della giustizia

1 dicembre – Friday night lights

1 dicembre – Funny people

1 dicembre – Fuoco assassino

1 dicembre – Giovani, carini e disoccupati

1 dicembre – Guida per la felicità

1 dicembre – Harry Potter e i doni della morte – Parte II (anche in Ultra HD KDR)

1 dicembre – Hot fuzz

1 dicembre – Hulk

1 dicembre – I love radio rock

1 dicembre – Il miglio verde

1 dicembre – Il professore matto

1 dicembre – Il re Scorpione

1 dicembre – Il sesto giorno

1 dicembre – In a valley of violence – Nella valle della violenza

1 dicembre – Jarhead

1 dicembre – Johnny English

1 dicembre – L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz

1 dicembre – La famiglia del professore matto

1 dicembre – La terra dei morti viventi

1 dicembre – Land of the lost

1 dicembre – L’uomo dei sogni

1 dicembre – Mattatoio 5

1 dicembre – Mirage

1 dicembre – Mr. Bean: l’ultima catastrofe

1 dicembre – Mr.Bean’s holiday

1 dicembre – Mulholland drive

1 dicembre – Orgoglio e pregiudizio

1 dicembre – Prima ti sposo, poi ti rovino

1 dicembre – Psycho

1 dicembre – Ray

1 dicembre – Role models

1 dicembre – Senna

1 dicembre – Slither

1 dicembre – Smokin’ aces

1 dicembre – Taverna Paradiso

1 dicembre – The american

1 dicembre – The skeleton key

1 dicembre – Un’impresa da Dio

1 dicembre – Van Helsing

1 dicembre – Waterworld

1 dicembre – Welcome home, Roscoe Jenkins

1 dicembre – Wimbledon

1 dicembre – Due gran figli di …

2 dicembre – Nancy Drew e il passaggio segreto

3 dicembre – Life of the party

5 dicembre – Shark – Il primo squalo (anche in Ultra KDR)

6 dicembre – L’ultima ruota del carro

8 dicembre – Kubo e la spada magica

11 dicembre – Teen titans go! Il film (anche in Ultra KDR)

13 dicembre – Doctor Sleep

15 dicembre – Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

15 dicembre – Schindler’s list

16 dicembre – I figli degli uomini

17 dicembre – Deadpool 2

18 dicembre – St. Vincent

20 dicembre – Blue Jasmine

22 dicembre – A history of violence

23 dicembre – The kingdom

23 dicembre – Molto incinta

25 dicembre – Paddington

Film solo in Ultra HD HDR

1 dicembre – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

1 dicembre – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

1 dicembre – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

1 dicembre – Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello

1 dicembre – Il Signore degli Anelli – Le due torri

1 dicembre – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re

28 dicembre – Tenet

Serie TV

1 dicembre – Prodigal son, Stagione 1

2 dicembre – Strike: La via del male

3 dicembre – Strike: Il richiamo del cuculo

4 dicembre – Strike: Il baco da seta

6 dicembre – Manifest, Stagione 2

6 dicembre – Bob hearts Abishola, Stagione 1

7 dicembre – Legacies, Stagione 2

20 dicembre – A.P. Bio, Stagione 3

28 dicembre – Will & Grace, Stagione 3

31 dicembre – Veronica Mars, Stagione 4