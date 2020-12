IPERAL Spesa Online: come funziona

Massimo Reina,

IPERAL è un’azienda italiana appartenente al settore della grande distribuzione, fortemente ancorata al territorio. Il suo carattere tipicamente regionale (è presente in otto province lombarde: Sondrio, Bergamo, Lecco, Como, Brescia, Monza Brianza, Milano e Varese) è evidenziato anche dalla vendita di prodotti della tradizione locale e a “km zero”, che vanno ovviamente ad affiancare altre marche di tipo nazionali.

Come fare la spesa online con IPERAL

Con l’intenzione di migliorare l’esperienza d’acquisto del cliente, l’azienda ha aperto le porte all’e-commerce. Fare la spesa sul sito internet di IPERAL è semplice: è possibile comperare e ritirare il tutto presso il punto vendita che l’utente preferisce, senza code e senza attese, oppure farsi recapitare tutto a casa. Basta entrare nel portale di IPERAL Spesa Online e iniziare subito a fare la spesa da PC, smartphone o tablet.

Consegna, ritiro e costi

Ovviamente in relazione ai servizi scelti, il funzionamento e i costi variano leggermente. Per la spesa a domicilio occorre selezionare il proprio negozio di fiducia, prenotare il giorno e la fascia oraria per la consegna a casa e scorrere il catalogo e scegliere i prodotti dai vari reparti, aggiungendo di volta in volta al carrello quelli preferiti.

Concluso gli acquisti, per un importo minimo dell’ordine pari ad almeno 40€, si passa alla cassa, dove si chiude la transazione con la carta di credito o prepagata. Infine, basta inserire il proprio indirizzo di consegna e scegliere il giorno e l’ora più comodi per ricevere la spesa a casa. Per la consegna, IPERAL utilizza mezzi refrigerati che mantengono la corretta temperatura di ogni prodotto.

Il costo del servizio è di 6,90€, tranne che per i Clienti CartAmica con più di 65 anni, per i quali le spese di consegna sono scontate a 4,90€. Il servizio è disponibile nelle province di Como, Lecco, Milano, Monza Brianza e Sondrio. Per l’elenco completo dei comuni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’azienda.

La spesa online con ritiro in negozio funziona più o meno allo stesso modo: completata la spesa, basta selezionare il proprio negozio preferito e selezionare il giorno e l’ora più comoda per andare a ritirarla. Si può anche scegliere se pagare online o al momento del ritiro (dal lunedì alla domenica, a seconda del punto di vendita scelto, dalle 10.00 alle 20.00) nelle fasce orarie disponibili al momento della conferma d’ordine. Anche in questo caso, il servizio è disponibile solo per alcune aree e negozi.