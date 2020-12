Samsung Galaxy Z Fold2 5G è ancora in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

Il Black Friday 2020 si porta dietro ancora qualche strascico e uno degli smartphone più innovativi del momento resta ad un prezzo davvero vantaggioso anche oggi. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold2 5G di Samsung, lo smartphone pieghevole svelato dal colosso sudcoreano durante l’evento Unpacked dello scorso agosto agosto.

I più curiosi e gli smanettoni, ma anche chi vuole avere in tasca e tra le mani un dispositivo elegante ed innovativo, può risparmiare in queste ore fino a 270 euro.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (Mystic Black)

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (Mystic Bronze)

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, in vendita in Italia dallo scorso settembre con un prezzo suggerito di 2.049 euro, può essere acquistato fino ad esaurimento scorte a partire da 1.779 euro. Al di là dello schermo pieghevole, che rappresenta sicuramente una peculiarità di cui far sfoggio con gli amici, le specifiche tecniche del dispositivo sono di altissimo livello:

Sistema operativo : Android 10 (One UI 2.5)

: Android 10 (One UI 2.5) Display principale : 7,6″ AMOLED 2X HDR10+ (1768 x 2208 pixel)

: 7,6″ AMOLED 2X HDR10+ (1768 x 2208 pixel) Display secondario : 6,23″ Super AMOLED (816 x 2260 pixel)

: 6,23″ Super AMOLED (816 x 2260 pixel) Dimensioni : 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (aperto), 159.2 x 68 x 16.8 mm (chiuso)

: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (aperto), 159.2 x 68 x 16.8 mm (chiuso) Peso : 282 g

: 282 g Processore : Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ Octa-core

: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ Octa-core Memoria : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM Archiviazione : 256 GB e 512 GB

: 256 GB e 512 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera da 12 MB (wide, teleobiettivo, ultrawide

: tripla fotocamera da 12 MB (wide, teleobiettivo, ultrawide Fotocamera anteriore : 10 MP

: 10 MP Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica veloce wireless a 11W e ricarica wireless inversa a 4.5W

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica veloce wireless a 11W e ricarica wireless inversa a 4.5W Colori: Mystic Bronze e Mystic Black