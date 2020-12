Pewex spesa online: come funziona e costi

Massimo Reina,

Il marchio Pewex è uno di quelli considerati quasi iconici nell’ambito della della grande distribuzione romana. I supermercati che fanno parte di questa storica azienda, infatti, aderiscono al Gruppo d’Acquisto GROS, ovverosia il Gruppo Romano Supermercati, che riunisce 12 insegne storiche della Capitale. GROS aderisce a sua volta al Gruppo SUN – Supermercati Uniti Nazionali, gruppo di acquisto attivo nel nord e nel centro Italia che ha garantito una capillare copertura del territorio alle piccole medie imprese che ne fanno parte.

Come fare la spesa online con Pewex

Per ampliare ulteriormente l’offerta nei confronti dei suoi clienti, Pewex si è affidata all’e-commerce. Fare la spesa sul sito internet dei suoi supermercati è semplice: è possibile infatti comprare e ritirare i beni acquistati presso il punto vendita più vicino, evitando lunghe code, oppure farsi recapitare direttamente tutto a casa con una consegna a domicilio. Una volta registrati sul sito di Pewex Spesa Online e iniziare subito a fare la spesa da PC, smartphone o tablet.

Consegna, ritiro e costi

Con Pronto Spesa Pewex online si possono effettuare ordini sul sito entro le ore 17:00 del giorno precedente alla consegna. È necessario selezionare gli articoli desiderati, inserirli nel carrello ed esprimere una preferenza circa la modalità di consegna dell’ordine. A questo punto basta dare l’ok per l’ordine per ricevere una e-mail riepilogativa di conferma all’indirizzo fornito per l’attivazione del servizio.

Quanto costa la consegna? Il ritiro nel punto vendita della spesa è gratuito e senza costi aggiuntivi, mentre le spese di consegna a domicilio sono di 4,90€ su un ordine minimo di 60€ in tutti i supermercati del gruppo. È ammesso il pagamento a mezzo carta di credito/debito online, o da effettuare al momento della consegna, presso il domicilio o il Punto Vendita indicati nell’ordine, utilizzando il terminale POS in dotazione agli incaricati. Spedizione sempre GRATUITA per gli ordini pari o superiori a 100€ in tutti i punti vendita.

Il servizio è attivo in due fasce orarie: una al mattino, dalle 09:00 alle 13:00, ed una al pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00. Le fasce orarie di ritiro presso il Punto Vendita prescelto sono invece quattro: dalle 08:30 alle 11:00, dalle 11:01 alle 14:00, dalle 14:01 alle 17:00 e dalle 17:01 alle 19:00.