Cyberpunk 2077, pre-ordine con sconto su Amazon

Redazione Webnews,

A pochi giorni dall’arrivo (finalmente) di uno dei videogiochi più attesi di questo 2020, Cyberpunk 2077, chi non ha ancora effettuato il pre-ordine di una copia del titolo per Xbox One e PlayStation 4, con upgrade gratuito per Xbox Series X/S e PlayStation 5, è ancora in tempo per farlo e ottenere subito uno sconto su Amazon.

L’offerta è valida per l’edizione Day One di Cyberpunk 2077 per le due console, che include una serie di interessanti bonus digitali:

Colonna sonora del gioco

Libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco

Manuale di Cyberpunk 2077

Sfondi per desktop e mobile

L’edizione Day One di Cyberpunk 2077 sarà disponibile fino al giorno dell’uscita, il 10 dicembre 2020, e a partire da quella data sarà sostituita dalla versione tradizionale, che non includerà altro se non la copia fisica del videogioco. Come già anticipato in apertura, acquistando una copia del titolo per PlayStation 4 o Xbox One si avrà diritto all’upgrade, in edizione digitale, di Cyberpunk 2077 per le console di ultima generazione di Microsoft e Sony.

Anche se le due console sono già disponibili, la patch di aggiornamento che renderà Cyberpunk 2077 in grado di sfruttare totalmente le altissime specifiche di Xbox Series X e PlayStation 5 non arriverà subito. CD Projekt RED ha confermato che la versione ottimizzata del titolo per le due console sarà disponibile soltanto nel 2021, in data ancora da definire.

In quella stessa occasione verrà rilasciata anche la versione fisica del titolo per PlayStation 5 e Xbox Series X, al momento non disponibile neanche al preordine proprio perchè da CD Projekt RED non sono ancora arrivate certezze.