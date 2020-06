Cyberpunk 2077, upgrade gratuito per PlayStation 5

Redazione Webnews,

L’attesissimo nuovo lavoro di CD Projekt Red tarderà ancora un po’: Cyberpunk 2077, la cui uscita è stata rimandata più volte, non uscirà più il prossimo 17 settembre, come comunicato in precedenza dall’azienda, ma due mesi dopo: 19 novembre 2020.

L’annuncio di CD Projekt Red parla chiaro: “Non faremo uscire qualcosa che non è pronto“. Questo nuovo slittamento, però, ha posto un condivisibile interrogativo agli utenti che non vedono l’ora di immergersi nel nuovo videogioco: conviene acquistare la versione per PlayStation 4 visto che nel giro di qualche giorno potrebbe arrivare la nuova PlayStation 5?

Non conosciamo ancora la data di uscita della nuova console targata Sony, ma sappiamo che arriverà alla fine del 2020 e vista la precisazione fatta oggi dal team di CD Projekt Red possiamo ipotizzare che PlayStation 5 sarà già sugli scaffali di tutto il Mondo prima del 19 novembre.

Il motivo è presto detto. In una call con gli investitori, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno chiarito che chi acquisterà il titolo per PlayStation 4 riceverà l’upgrade gratuito che renderà il titolo totalmente compatibile con PlayStation 5 fin dal lancio:

Possiamo confermare che questo non è l’aggiornamento finale. Ad un certo punto rilasceremo un aggiornamento più corposo per le console di prossime generazione e lo forniremo gratuitamente a chi ha acquistato la versione per PS4 e Xbox One. In ogni caso sarete in grado di giocare a Cyberpunk 2077 sulle console di prossima generazione dal 19 novembre, quando il gioco sarà rilasciato.

CD Projekt Red, in definitiva, si aspetta che PlayStation 5 e Xbox Series X siano entrambe disponibili quando Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali.

Il titolo subirà lo stesso trattamento previsto con Xbox Smart Delivery per Xbox Series X – chi acquisterà una serie di titoli per Xbox One riceverà gratuitamente l’upgrade degli stessi per la nuova console – ma non è chiaro se sul fronte Sony si tratterà di un’eccezione o se l’azienda sta mettendo in piedi un sistema simile a Xbox Smart Delivery di cui non si hanno ancora notizie.

Al di là di quello che deciderà Sony, i futuri acquirenti di Cyberpunk 2077 possono dormire sonni tranquilli e acquistare la versione del titolo per PlayStation 4 con la certezza che potranno continuare l’esperienza di gioco sulla nuova console di casa Sony.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre 2020 per PC, Xbox One/Xbox Series X e PlayStation 4/PlayStation 5.