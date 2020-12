HUAWEI P40 scontato di 300 euro su Amazon

Redazione Webnews,

Il Natale si avvicina e Huawei ha lanciato una serie di imperdibili offerte su Amazon su tutta una serie di dispositivi del colosso cinese, a cominciare dallo smartphone top di gamma HUAWEI P40, che da oggi e per i prossimi 13 giorni viene proposto ad un prezzo mai visto prima: 499 euro invece di 799,90 euro, con un risparmio di ben 300 euro (38% di sconto).

L’offerta è valida per tre delle quattro colorazioni disponibili – Nero, Argento e Oro – nella versione di HUAWEI P40 che include anche una pratica cover per proteggere il dispositivo:

HUAWEI P40 Nero

HUAWEI P40 Argento

HUAWEI P40 Oro

Huawei P40: la scheda tecnica

Schermo : OLED 6,1 pollici FHD+ 2340 x 1080 pixel

: OLED 6,1 pollici FHD+ 2340 x 1080 pixel Processore : HUAWEI Kirin 990 5G

: HUAWEI Kirin 990 5G Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 3.800 mAh

: 3.800 mAh Fotocamera principale : Fotocamera Ultra Vision Camera da 50 MP (grandangolare, apertura f/1.9, OIS) + Cine Camera da 40 MP (ultra grandangolare, apertura f/1.8 ) + Teleobiettivo SuperSensing da 12 MP (apertura f/3.4, OIS)

: Fotocamera Ultra Vision Camera da 50 MP (grandangolare, apertura f/1.9, OIS) + Cine Camera da 40 MP (ultra grandangolare, apertura f/1.8 ) + Teleobiettivo SuperSensing da 12 MP (apertura f/3.4, OIS) Fotocamera frontale : Fotocamera selfie da 32 MP (apertura f/2.2) + Fotocamera IR

: Fotocamera selfie da 32 MP (apertura f/2.2) + Fotocamera IR Sistema operativo : EMUI 10.1 (basato su Android 10)

: EMUI 10.1 (basato su Android 10) Dimensioni : 14.89 x 7.10 x 0.89 cm

: 14.89 x 7.10 x 0.89 cm Peso : 175 g

: 175 g Ricarica : HUAWEI SuperCharge (Max 22,5 W)

: HUAWEI SuperCharge (Max 22,5 W) Sensori: Sensore di movimento, Sensore di gravità, Sensore infrarossi, Sensore per impronta digitale, Sensore di Hall, Giroscopio, Bussola, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore di temperatura cromatica

Huawei, gli altri sconti da non perdere

La valanga di offerta di Huawei su Amazon non si ferma allo smartphone P40. Solo per oggi si possono risparmiare fino a 40 euro per il tablet economico HUAWEI MatePad T8 nella sua versione con 2GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione e connettività LTE oltre che Wi-FI:

HUAWEI MatePad T8 a 99,90 euro

Salendo un po’ di prezzo troviamo invece il MatePad T 10, in sconto di 50 euro per un prezzo finale di 109,90 euro. Anche in questo caso abbiamo 2GB di RAM 16 GB di archiviazione e sistema operativo EMUI 10.1 basato su Android 10:

HUAWEI MatePad T10 a 109,90 euro