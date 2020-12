Tim: 100 GB gratis per tre mesi, come ottenerli

Redazione Webnews,

Fioccano le offerte degli operatori di telefonia mobile e l’ultima in ordine di tempo è quella di TIM, che ha deciso di premiare i propri utenti che attivano il servizio di Ricarica Automatica. La nuova promozione è dedicata a tutti quei clienti Tim ricaricabili consumer e consentirà, a chi avrà attivato il servizio di ricarica automatica entro e non oltre la giornata dell’8 dicembre, di ricevere 100 GB di traffico dati in omaggio da utilizzare per tre mesi.

Tim: come ottenere i 100 GB gratis

I clienti Tim coinvolti nella promozione ricevono una comunicazione direttamente dall’operatore attraverso un Sms oppure per mezzo dell’app MyTIM. Questo il messaggio testuale che invita ad attivare l’opzione che dà diritto ai 100 GB gratis: “Attiva TIM Ricarica Automatica entro l’8 Dicembre, hai 100GB in più al mese per 3 mesi! Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi!”.

Una volta attivata l’opzione di autoricarica, l’utente dovrà attendere l’Sms di conferma per poter cominciare ad usufruire dei 100 GB gratuiti. Se l’utente decidesse di recedere da TIM Ricarica Automatica prima dei tre mesi, i 100 GB di bonus sarebbe immediatamente disattivati.

Altre promozioni e nuovi smartphone a listino Tim

Di recente, Tim ha anche lanciato una promozione con l’obiettivo di aumentare il proprio bacino di utenti, estendendo a tutti i vantaggi della ricaricabile Steel Pro: minuti illimitati verso tutti e 50 GB di dati a 7,99 euro al mese.

Aggiornato anche l’elenco degli smartphone che si possono ottenere con le rateizzazioni: nel listino di Tim entrano ora anche i dispositivi Oppo A15, TCL 20 5G e Motorola Moto G9 Power, che si aggiungono a quelli già precedentemente acquistabili. L’elenco completo lo trovate sullo store ufficiale dell’operatore.