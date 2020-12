Halo Infinite uscirà nell’autunno 2021

Redazione Webnews,

Halo Infinite, inizialmente atteso come titolo di lancio per Xbox Series X e Xbox Series S, ha finalmente una nuova finestra di uscita e i fan più accaniti della saga non saranno molto felici: 343 Industries ha ufficializzato che bisognerà attendere quasi un intero anno.

Il prossimo capitolo della saga di Microsoft arriverà nell’autunno 2021 in data ancora da definire. Dopo le critiche mosse alla prima demo mostrata lo scorso luglio, gli sviluppatori si sono resi conto che il lavoro da fare per consegnare ai giocatori un titolo perfetto richiederà più tempo del previsto.

Il direttore creativo Joseph Staten ha precisato che ad oggi l’intera campagna è giocabile e che i mesi che ci separano dall’uscita di Halo Infinite serviranno rifinire la grafica, correggere i numerosi bug scoperti e concentrarsi sulla componente multiplayer.

Nessun rilascio a spezzoni per Halo Infinite?

Il comunicato di 343 Industries sembra mettere un freno all’indiscrezione secondo la quale per Halo Infinite si stava valutando un rilascio in due diverse parti, così da non costringere i giocatori ad attendere un altro anno per questo terzo capitolo della Reclaimer Saga che vedrà ancora una volta Master Chief impegnato a salvare l’umanità in quella che Microsoft e 343 Industries hanno definito “la più grande avventura fino a questo momento“.

Halo Infinite sarà disponibile non soltanto per PC e Xbox Series X/S, ma arriverà anche su Xbox One. Non ci resta che attendere e sperare che “autunno 2021” non significhi un’uscita del titolo a ridosso del Natale.