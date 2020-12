Amazon Fire TV, nuova interfaccia aggiunge profili

Matteo Tontini,

Quando Amazon ha annunciato i suoi ultimi prodotti della linea Fire TV, vale a dire Fire TV Stick di terza generazione e Fire TV Stick Lite, ha anche detto che quest’anno avrebbe lanciato una nuova interfaccia per il suo dongle HDMI. Ebbene, quel momento è finalmente arrivato. Non solo l’interfaccia utente di Fire TV ha un nuovo aspetto, ma integra alcune funzionalità come la selezione del profilo utente. Secondo Amazon, il restyling è volto a facilitare la scoperta dei contenuti e a semplificarne la ricerca.

La modifica più ovvia dell’interfaccia utente è nel look, appunto. Per esempio, ora è disponibile una nuova pagina Home, con una barra di navigazione del menu principale al centro dello schermo, oltre a vari suggerimenti di contenuti disposti sotto di essa. La barra di navigazione in questione include un elenco a scorrimento delle app di streaming preferite dell’utente, più schede di vario genere (tra cui una pagina Trova, che offre un modo completamente nuovo di cercare contenuti, permettendo di scegliere tra le categorie consigliate e la tipologia).

Come anticipato, un’altra nuova funzione offre la possibilità di avere fino a sei profili utente, cosicché in famiglia ognuno possa scegliere il proprio. In questo modo, genitori e figli hanno l’opportunità di personalizzare l’esperienza a seconda del profilo, in base ai propri gusti e a quello che scelgono di vedere.

La nuova interfaccia utente di Fire TV verrà implementata su Stick (terza generazione) e Stick Lite nelle prossime settimane, con un eventuale lancio su altri dispositivi Fire TV all’inizio del prossimo anno.