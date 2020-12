Google, down tutti i principali servizi

Massimo Reina,

Molti dei principali servizi di Google sono, al momento, down. Gmail, Drive, YouTube e perfino Google Meet e Documenti hanno improvvisamente iniziato a non funzionare, risultando irraggiungibili o inutilizzabili in questi minuti. Secondo quanto segnalato da diversi siti di rilevamento, compreso downdetector.it, il black out si sarebbe manifestato dalle 12:46 ore italiane.

La situazione sta ovviamente causando molti disagi agli utenti italiani, in particolar modo alle aziende e a decine di migliaia di studenti che utilizzano i servizi di Google per seguire le lezioni a distanza a causa dell’attuale situazione pandemica. Google Meet, per esempio, è uno di quei servizi che viene utilizzato dagli insegnanti per tenere le loro lezioni in videoconferenza con gli alunni. Non è chiaro al momento cosa abbia causato questi problemi, ma solo che il fenomeno riguarda tutto il mondo, e in particolare l’Europa. Malfunzionamenti dei servizi, infatti, adesso si segnalano in tutto il pianeta.