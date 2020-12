Now TV sbarca sui dispositivi Fire TV di Amazon

Ci è voluto del tempo, tantissimo, troppo, ma alla fine Amazon e Sky hanno unito le forze e a partire dall’inizio del nuovo anno l’applicazione ufficiale di NOW TV, il servizio di streaming targato Sky, sarà finalmente disponibile anche sui dispositivi multimediali di Amazon della serie Fire TV.

Non c’è ancora una data ufficiale, ma le due aziende hanno confermato l’arrivo di NOW TV dall’inizio del 2021 su alcuni dispositivi Fire TV. Si partirà con TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K: gli utenti potranno scaricare gratuitamente l’app di NOW TV e accedere, soltanto utilizzando i dispositivi di Amazon, a tutti i contenuti originali di Sky, seguire in diretta gli appuntamenti sportivi di Sky Sport e godersi anche i film di Sky Cinema. La gestione dell’abbonamento continuerà sul sito ufficiale di NOW TV.

La collaborazione tra Amazon e Sky permetterà inoltre ai clienti Sky di accedere ai contenuti offerti da Amazon Prime Video sui dispositivi Sky Q e NOW TV, a patto però di aver sottoscritto un abbonamento al servizio di Amazon tramite i canali ufficiali del colosso del web.

Amazon Prime Video si aggiungerà così ai contenuti di Sky e Netflix e la piattaforma Sky Q diventerà sempre di più l’unico luogo in cui cercare e trovare tutto lo streaming di cui si ha bisogno: tutto un’unica app, anche se la gestione degli abbonamenti resterà separata.

Jay Marine, Vice President di Prime Video Worldwide, ha dichiarato:

Siamo felici di portare l’app di Prime Video sui device Sky Q e NOW TV in tempo per le feste. Con l’inverno in arrivo e con la nostra nuova serie da binge-watching The Wilds pronta al debutto, questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati, film e sport. Inoltre, con NOW TV in arrivo su Fire TV – i clienti in Italia non hanno mai avuto tanta scelta su cosa vedere, in qualunque modo lo stiano vedendo.