Le Smart TV LG in offerta per il Natale di Amazon

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV senza però spendere un occhio della testa, in vostro soccorso arrivano le offerte di Natale di Amazon. Dopo avervi presentato le migliori Smart TV targate Samsung – ancora in offerta per pochi giorni – oggi vogliamo segnalarvi gli sconti proposti sulle ottime e potenti smart TV di LG, a cominciare dal non-plus-ultra dell’azienda, la NanoCell TV di LG con schermo da ben 65″.

Il risparmio è senza precedenti: 299 euro di sconto sul prezzo di listino, per un totale di 699,99 euro che include la spedizione veloce e gratuita per gli utenti di Amazon Prime. La smart TV è dotata di tecnologia NanoCell che esalta la purezza dei colori usando le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso e ampliare la gamma cromatica, mentre il Local Dimming assicura livelli di colore e di contrasti ottimizzati per scene nitide e ricche di dettagli.

Grazie alla tecnologia Nano Accuracy, inoltre, LG NanoCell TV assicura colori perfetti da ogni angolazione, senza distorsioni. La riproduzione del Real 4K soddisfa il valore standard internazionale della CM e garantisce un’esperienza visiva più definita e nitida.

L’intrattenimento è di serie con LG NanoCell TV. Al suo arrivo a casa troverete già installate tutte le applicazioni che servono: Disney+, Apple TV, Netflix e LG Channels, ma anche Chili, DAZN, Infinity, Mediaset Play, NOW TV, Prime Video, Raiplay, Rakuten e Youtube.

ACQUISTA LG NANOCELL TV da 65″ con 300 euro di sconto.

Se la dimensione dello schermo vi sembra un po’ eccessiva per il vostro salotto, la versione da 55″ è in offerta a 599,99 euro, mentre a partire da 529,99 euro (con uno sconto di 119 euro) potete acquistare la versione da 49″.

Chi, invece, è disposto a spendere un po’ di più – e risparmiare ben 400 euro – può puntare alla LG OLED TV AI ThinQ, dotata di schermo da 65″ e tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori perfetti:

Grazie agli algoritmi di Deep Learning, il processore α7 di terza generazione con AI analizza il contenuto sullo schermo per renderlo assolutamente coinvolgente. Le regolazioni automatiche e ottimizzate assicurano immagini vivide e suoni cristallini, per una visione spettacolare.

La Smart TV LG OLED TV AI ThinQ è in offerta per un periodo limitato a 1.599,00 euro.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Natale è riservato agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.