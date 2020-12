Resident Evil Village, hackerati e svelati uscita, trama e finale

Massimo Reina,

Resident Evil Village, o se preferite “Resident Evil 8”, è vittima di un clamoroso quanto enorme leak che, di fatto, lo danneggia pesantemente. In queste ore, infatti, sul web sono circolate immagini e filmati inediti del gioco, comprese alcune boss-fight, il mese di rilascio, più l’intera trama con la descrizione dettagliata dei colpi di scena, dei personaggi presenti e addirittura del finale dell’avventura.

Le informazioni, che non descriveremo né pubblicheremo, dovrebbero essere state prelevate da una build di sviluppo del gioco probabilmente ottenuta durante l’attacco ransomware subito da Capcom nelle scorse settimane.

L’attacco di novembre

Circa un mese fa, Capcom aveva subito un pesante attacco informatico attraverso Ragnar Locker, un pericoloso ransomware tramite il quale gli hacker avevano avuto accesso ad alcune informazioni personali riguardanti cinque ex-impiegati, e quattro dipendenti ancora presenti in azienda. Non solo: successivamente gli esperti del colosso giapponese dei videogame avevano scoperto che potenzialmente erano stati compromessi i dati di circa 350.000 soggetti tra clienti, famiglie e partner business, e anche i documenti riguardanti le strategie di marketing e i futuri piani di sviluppo di alcuni brand.

Resident Evil 8: Village

Resident Evil Village è un videogioco survival horror in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e Microsoft Windows. Si tratta del sequel diretto di Resident Evil 7: Biohazard, pubblicato nel 2017, ed è atteso per il 2021. La storia di Ethan, protagonista del settimo capitolo, infatti, continuerà in Resident Evil Village. Travolto dagli eventi nella casa dei Baker, quest’uomo ordinario è riuscito a sopravvivere all’orribile incubo in cui si trovava intrappolato. Da allora, conduce un’esistenza tranquilla assieme a sua moglie Mia, sotto la protezione della BSAA.