Il Natale targato tado°: sconti su valvole e termostati

Amazon ha dato ufficialmente il via ai saldi di Natale e tra le centinaia di categorie in offerta fino ci sono anche i termostati e le valvole smart di tado°, tra i leader del settore.

Come ormai siamo abituati, non si tratta di sconti superficiali, ma di offerte che possono raggiungere anche il 50% sul prezzo di listino. L’inverno è ormai dietro l’angolo e la necessità di ridurre il più possibile i costi e tenere sotto controllo i consumi, specie nel periodo di difficoltà economica che stiamo affrontando, è sempre più pressante: i termostati e le valvole smart possono dare un buon contributo a questo obiettivo.

Chi non è ancora entrato nel mondo dei dispositivi intelligenti per la casa può avere un assaggio delle funzionalità dei prodotti tado° col pacchetto base che include:

Termostato Intelligente tado°

Internet Bridge tado°

2x tado° Testa Termostatica

tado° Termostato Intelligente Kit di base V3+ con 2 Teste Termostatiche Intelligenti

Chi, invece, ha la necessità di estendere il proprio ecosistema tado° può approfittare delle offerte sui singoli dispositivi, dalla singola testa termostatica intelligente o al pacchetto che ne include ben quattro e pensato per chi ha una casa con un numero più alto di termosifoni.

tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ (-39%)

tado° Termostato Intelligente Cablato Kit di Base V3+ (-50%)

tado° Termostato Intelligente Wireless Kit di Base V3+ (-37%)

A questi dispositivi si aggiunge anche il dispositivo per il controllo intelligente della climatizzazione, opzionale e in vendita separatamente, anche questo con uno sconto sul prezzo di listino:

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ (-40%)

