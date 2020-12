WhatsApp, i telefoni non più compatibili dal 2021

Matteo Tontini,

WhatsApp smetterà di funzionare su una serie di smartphone Android e su alcuni iPhone dal 2021, perciò molti utenti si troveranno costretti a dire addio alla nota app di messaggistica istantanea (a meno che non rinnoveranno il proprio dispositivo). Ma quali sono i modelli che saluteranno per sempre WhatsApp?

Ci pensa la società a informare gli utenti circa il termine del supporto, una pratica conosciuta anche come obsolescenza programmata: in sostanza, ogni anno l’app stabilisce quali terminali non saranno più in grado di ricevere i suoi aggiornamenti di sistema, diventando di fatto obsoleti. Questo è necessario per garantire il corretto funzionamento del servizio sui device. Quindi, puntuale come sempre, arriva l’elenco dei telefoni non più compatibili dal prossimo anno.

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni telefoni nel 2021: la lista

Chiaramente non hanno nulla da temere coloro che hanno acquistato uno smartphone top di gamma negli ultimi anni. Infatti, l’applicazione cesserà di funzionare su alcuni vecchi modelli, ormai piuttosto datati sul piano hardware.

I telefoni coinvolti sono tutti quelli con versioni precedenti a iOS 9, Android 4.0.3 e KaiOS 2.5.1. Stando a quanto riferito dalla società, la scelta di non supportare più modelli con tali sistemi operativi risiede nell’impossibilità di abbracciare alcune novità tecniche.

Per quanto riguarda i telefoni Apple, quindi, gli smartphone che saluteranno WhatsApp sono iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C e iPhone 5S.

La lista dei telefoni Android, invece, è più difficile da riassumere, ma tra i modelli più diffusi che diranno addio all’app si annoverano Samsung Galaxy S2, Motorola Droid RAZR, HTC Desire e Huawei Ascend P1. Il termine del supporto dovrebbe avvenire a febbraio 2021 (quando entreranno in vigore le nuove condizioni d’uso).