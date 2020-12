GoPro HERO9 Black in offerta per il Natale di Amazon

Redazione Webnews,

Il Natale di Amazon porta con sé anche una importante riduzione di prezzo per GoPro HERO9 Black, la nuova e potente action cam della famiglia di GoPro, che a partire da oggi diventa ancora più accessibile a tutti grazie allo sconto proposto dal colosso dell’e-commerce.

L’offerta che vi proponiamo oggi riguarda la versione base di GoPro HERO9 Black, che per le prossime ore sarà in vendita a 413,62 euro invece di 479,99 euro, con un risparmio di 62 euro sul prezzo di listino. In alternativa è disponibile, al prezzo di 459,61 euro, la versione che include anche l’alta di prolunga. E se siete alla ricerca di una scheda di memoria, le offerte non mancano neanche su quel fronte.

GoPro HERO9 Black è considerata oggi tra le migliori action cam sul mercato, non soltanto per le specifiche tecniche di alto livello, ma anche per l’ottimo software targato GoPro che permette con estrema facilità di ottenere dei risultati davvero stupefacenti.

La piccola action cam ha tutto quello che un appassionato di avventure o sport estremi può desiderare: stabilizzazione HyperSmooth 3.0, video fino a 5k e 60fps, registrazione di video in loop, effetto slow motion 8x e live streaming a 1080p.

E le novità non finiscono qui! Per i prossimi giorni scende di prezzo anche il modello precedente, GoPro HERO8 Black, in vendita a 329 euro invece di 379,99 euro, con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino. E se non avete bisogno soltanto della action cam al prezzo di 429,99 euro è disponibile anche la versione che include il versatile treppiedi Shorty, una cinghia per la testa, una batteria di riserva e anche una scheda di memoria da 32 GB.

