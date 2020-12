Infinity, 6 mesi al 50% per il Natale di Amazon

Redazione Webnews,

Amazon ha lanciato oggi un’offerta di Natale senza precedenti che gli amanti dello streaming non possono lasciarsi scappare! 6 mesi di Infinity col 50% di sconto: 19,99 euro invece di 39,99 euro solo per quattro giorni.

L’offerta, destinata a scadere il 21 dicembre prossimo, consiste in una Infinity Card che include un codice prepagato che ci consente di usufruire di Infinity per sei mesi senza dover inserire la propria carta di credito e il proprio account PayPal. Un ottimo regalo per Natale per noi stessi o per i nostri cari e tantissime ore di contenuti in streaming, dai film alle serie TV e i cartoni animati, a metà prezzo.

La Infinity Card assicura l’accesso ad Infinity senza alcun limite. Gli oltre 6mila contenuti saranno accessibili nella loro interezza e potranno essere visti da cinque diversi dispositivi, due dei quali anche in contemporanea. Non solo. La funzione Download&Go ci permette anche di scaricare i contenuti a cui siamo interessati per visualizzarli in un secondo momento, anche in assenza di connessione internet.

Acquista la Infinity Card di 6 mesi col 50% di sconto

Come attivare una Infinity Card: la procedura

Se state pensando all’acquisto della Infinity Card a metà prezzo per voi o per i vostri cari, sappiate che la sua attivazione richiede non più di pochi istanti.

È sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio di streaming e selezionare la voce Attiva il suo pass. Chi è già in possesso di un account Infinity non dovrà far altro che inserire il codice di 16 cifre contenuto nella card per attivare subito i 6 mesi di streaming, al termine dei quali il servizio di disattiverà in automatico.

Chi, invece, non è ancora entrare nel Mondo di Infinity dovrà creare un account ed inserire il pin di 16 cifre in fase di attivazione. Anche in questo caso, non avendo inserito i dati della propria carta di credito, alla scadenza dei 6 mesi il servizio di disattiverà.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Natale di Amazon è riservato agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.