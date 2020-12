Chiamate e videochiamate di gruppo su Amazon Echo

Redazione Webnews,

Con le festività natalizie alle porte e, almeno in Italia, importanti restrizioni che ci impediranno di trascorrere il Natale coi nostri cari, ai già tanti strumenti che ci permettono di restare vicini in gruppo anche a distanza si aggiungono oggi i dispositivi della linea Echo di Amazon. Alla possibilità di effettuare chiamate o videochiamate tra due dispositivi, da sempre disponibile, si affianca ora l’opzione per le chiamate di gruppo e le videochiamate di gruppo.

Amazon aveva già anticipato lo scorso settembre che questa novità sarebbe arrivata e oggi ha annunciato che l’attesa è finita. A partire da oggi anche noi utenti italiani possiamo effettuare videochiamate di gruppo con tutti i nostri contatti che possiedono un dispositivi Amazon Echo Show compatibile, mentre chi a a casa un dispositivo Echo o Echo Dot potrà beneficiare soltanto delle chiamate di gruppo.

La novità non consiste soltanto nella possibilità di effettuare chiamate e videochiamate di gruppo, ma anche nella semplicità con cui questo sarà possibile. Tramite l’app Alexa per iOS e Android, infatti, si potranno creare dei veri e propri gruppi per rendere l’operazione di avvio della chiamata di gruppo ancora più facile. Dopo aver scelto, ad esempio, tutti i componenti della vostra famiglia, vi basterà dire ad Alexa di “chiamare la mia famiglia” e non dovrete far altro che iniziare a conversare coi vostri familiari.

Non ci sono limiti di tempo per ciascuna chiamata o videochiamata, quindi se volete trascorrere un’intera giornata in conversazione coi vostri familiari, tra i preparativi del pranzo e il pranzo stesso potrete farlo in totale libertà, senza dovervi preoccupare di ricaricare il telefono, spostarlo in base ai vostri movimenti o altri inconvenienti legati alle chiamate e videochiamate con uno smartphone o tablet.

