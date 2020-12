Tutti i modi per chiedere il rimborso per Cyberpunk 2077

Redazione Webnews,

I problemi legati alla versione di Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 e Xbox One hanno spinto Sony a rimuovere temporaneamente il titolo dallo store digitale in tutto il Mondo in attesa che gli sviluppatori di CD Project Red rilascino i già anticipano aggiornamenti che risolveranno gran parte dei problemi e renderanno il titolo giocabile in modo impeccabile anche dagli utenti delle console, a cominciare da quelle di ultima generazione che potranno contare su una copia del titolo ottimizzata al 100%.

La rimozione del titolo dallo store digitale serve è legata alle numerose richieste di rimborso arrivate in questi ultimi giorni. In un primo momento Sony aveva rifiutato in toto le richieste, ma il caso è montato ed ad oggi tutti gli utenti che hanno acquistato una copia del gioco saranno rimborsati totalmente. Anche Microsoft ha dato il via alla campagna di rimborso senza però rimuovere il titolo dal proprio store digitale.

E chi ha acquistato il videogioco altrove? Ecco tutti i modi in cui gli utenti insoddisfatti che non vogliono attendere le patch correttive possono richiedere un rimborso.

Cyberpunk 2077, il rimborso dallo store di Microsoft

I giocatori che hanno acquistato una copia di Cyberpunk 2077 dallo store digitale di Microsoft possono collegarsi a questo indirizzo ed effettuare il login inserendo i propri dati di accesso ai servizi di Xbox.

Una volta effettuato il login troverete l’elenco degli ultimi acquisti effettuati e non dovrete far altro selezionare la voce “Richiedi un rimborso” per far partire la procedura.

Cyberpunk 2077, il rimborso dallo store di PlayStation

Sony ha ufficializzato che anche gli utenti italiani possono chiedere un rimborso completo per chi ha acquistato una copia digitale di Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Se rientrate in questa casistica potete collegarvi a questo indirizzo e inviare la vostra richiesta di rimborso cliccando sull’apposita voce in fondo alla pagina.

Sony precisa che:

Una volta che avremo la conferma che hai acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store, cominceremo il processo di rimborso. Ti preghiamo di prender nota che la completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario.

Cyberpunk 2077, il rimborso su Amazon

Se avete acquistato una copia del videogioco di CD Project Red su Amazon, la procedura per richiedere un rimborso è semplicissima. Vi basterà recarvi nell’elenco degli ordini effettuati e scegliere la voce “Restituisci articoli” per iniziare la procedura.

In alternativa potete contattare direttamente il servizio clienti a questo indirizzo. Entro il 21 dicembre Amazon accetterà i rimborsi anche per le copie del titolo che sono state aperte. A partire dal 22 dicembre, invece, torneranno in vigore le politiche classiche di Amazon.

Le altre modalità di rimborso

CD Project Red ha precisato in queste ore è pronta a rimborsare gli utenti di tasca propria nel caso in cui gli utenti abbiano difficoltà ad ottenere un rimborso. Chi, ad esempio, ha acquistato una copia di Cyberpunk 2077 da GameStop e punta a chiedere un rimborso direttamente in negozio verrà reindirizzato a CD Project Red:

Se i clienti rimarranno ancora insoddisfatti e vorranno restituire i loro prodotti, dovrebbero essere direzionati ad inviare una mail a: [email protected] per direzioni sul rimborso e refund forniti direttamente da CDP.

[email protected] è l’indirizzo email a cui scrivere per chiedere direttamente un rimborso dagli sviluppatori del titolo, disposti a risolvere in tempi brevi il caos in cui si sono trovati con questo attesissimo videogioco.