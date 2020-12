Cyberpunk 2077 rimosso dallo store PlayStation!

Massimo Reina,

Con una decisione che non ha precedenti, Sony ha deciso di rimuovere dal PlayStation Store il videogioco Cyberpunk 2077. Le motivazioni dietro questa scelta le ha spiegate la stessa società giapponese sul sito ufficiale di PlayStation. In una nota visibile a tutta pagina, infatti, Sony scrive:

SIE ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Inoltre, SIE rimuoverà Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store fino a nuovo avviso. Una volta che avremo la conferma che hai acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store, cominceremo il processo di rimborso. Ti preghiamo di prender nota che la completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario”.

Fin dal giorno del suo rilascio sul mercato, il gioco targato CD Projekt RED ha ricevuto delle critiche feroci da parte dell’utenza, indispettita dagli evidenti limiti tecnici e dai problemi di ottimizzazione del titolo su console di attuale generazione (sulla next-gen per adesso è possibile giocarci solo attraverso l’emulazione, in attesa del rilascio nel 2021 di un’edizione edita per loro).

Aspetti che abbiamo trattato anche nella nostra recensione della versione PC, dove tuttavia i bug sono presenti in tono minore, almeno sui computer di fascia medio-alta. Nel frattempo, lo sviluppatore CD Projekt Red, che ha perso circa 1 miliardo di euro a causa della situazione, oltre a chiedere scusa agli utenti promettendo miglioramenti in tempi brevi, ha anche risposto sulla questione “rimozione” attraverso le parole del suo chief executive, Adam Kicinski, e tramite Twitter:

In seguito alla discussione avuta con PlayStation, è stato deciso di rimuovere temporaneamente la distribuzione della versione digitale di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store. Potete ancora acquistare la versione fisica del gioco nei negozi. Tutte le versioni digitali e fisiche saranno supportate e riceveranno update che continueranno a migliorare l’esperienza. Non siamo in discussione con Microsoft su questo argomento, per ora”.

Nonostante le buone intenzioni, però, sembra che molti giocatori stiano avendo enormi problemi a farsi rimborsare sia da Sony che dallo sviluppatore. Ad ogni modo, per quanto riguarda le edizioni fisiche di Cyberpunk 2077, per ottenere indietro i propri soldi è possibile contattare direttamente il rivenditore in base alle sue politiche di reso, oppure scrivere a CD Projekt Red cliccando qui.