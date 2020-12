Le offerte PlayStation per il Natale di Amazon

Redazione Webnews,

Trovare una PlayStation 5 a ridosso del Natale è ormai qualcosa di impossibile, ma il periodo natalizio quest’anno va a braccetto con le offerte e quale migliore occasione per fare scorta di videogiochi per PlayStation 4 e sfruttare le nuove chiusure disposte in Italia fino all’inizio del 2021 per recuperare qualche titolo che avevamo lasciato da parte?

Le offerte che riguardano il mondo PlayStation sono davvero molte, anche se purtroppo al momento non riguardano le console, andate letteralmente a ruba in queste settimane. Chi, insomma, è già in possesso di una PlayStation 4 o una PlayStation 5, può iniziare a fare incetta di giochi approfittando dei saldi di Natale.

Ecco un elenco dei titoli per PlayStation che possono essere acquistati in versione fisica a prezzi davvero vantaggiosi.

The Last Of Us Remastered a 9,99 euro

Horizon Zero Dawn a 9,99 euro

Days Gone a 19,99 euro

Death Stranding a 19,99 euro

Ratchet & Clank a 9,99 euro

MEDIEVIL a 19,99 euro

Dreams a 19,99 euro

Per Natale scende di prezzo anche il visore per la realtà virtuale PlayStation VR nel bundle che include anche la PlayStation Camera e una copia digitale di PlayStation VR Worlds per testare a fondo il visore senza dover acquistare ulteriori titoli.

Gli altri titoli PlayStation da non perdere

Ecco una breve selezione di videogiochi per PlayStation da non perdere per affrontare il Natale in lockdown o quasi con un pizzico di divertimento e meraviglia in più:

Marvel’s Spider-Man

Ghost of Tsushima

Nioh 2

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Natale di Amazon è riservato agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.