I Simpson, in video il gioco mai uscito per Dreamcast

Matteo Tontini,

Forse nemmeno i fan de I Simpson lo sanno, ma circa vent’anni fa era previsto un gioco per Dreamcast dedicato al celebre cartone americano. Adesso è emerso in rete un video di quel titolo (battezzato The Simpsons: Bug Squad), e, secondo quanto riportato sul forum Dreamcast Talk, si tratterebbe di una demo tecnica datata 2000.

I file sono stati trovati su un vecchio dev kit di Dreamcast, il cui contenuto è stato uploadato dall’utente Sreak – che insieme ad altri ha scavato nei dati. Bug Squad era opera di Red Lemon Studios, uno sviluppatore britannico che ha realizzato Aironauts, Braveheart e Farscape: The Game prima di cessare ogni attività nel 2003. A quanto pare, il dimostrativo era stato realizzato per mostrare il motore di rendering del gioco ai dirigenti di Fox Interactive nell’ottobre 2000.

Dal poco materiale disponibile, sembra che il gioco de I Simpson mai pubblicato potesse essere incentrato su un gruppo di scarafaggi bipedi e saltellanti che infestavano la villetta 742 di Evergreen Terrace. Il gioco era in in cel-shading e la clip permette di dare un’occhiata alla cucina e al soggiorno della famiglia Simpson, location riprodotte entrambe fedelmente. Dell’omonima famiglia, purtroppo fa la comparsa solo Homer che cammina per la stanza, ignaro degli insetti. Di seguito è possibile dare uno sguardo al video in questione.

Un altro titolo su cui Red Lemon ha iniziato a lavorare, ma che non ha mai pubblicato, è stato Take The Bullet, uno sparatutto in prima persona che utilizzava la pistola del Dreamcast. Il titolo emerse solo nel 2015, quando The Dreamcast Junkyard mostrò alcuni filmati di gioco.