Netflix è disponibile su dispositivi Echo Show

Matteo Tontini,

I possessori di Echo Show hanno adesso la possibilità di guardare Netflix sullo schermo del dispositivo. Anche in Italia, gli utenti possono ordinare all’assistente domestico di lanciare il noto servizio di streaming con il comando “Alexa, apri Netflix” e godersi i suoi contenuti (chiaramente sarà necessario effettuare l’accesso al proprio account).

Sempre più persone, infatti, utilizzano Echo Show per intrattenersi, e Amazon ha deciso di introdurre anche il colosso dello streaming tra le app disponibili per dare più opzioni agli utenti. Pure attraverso lo schermo dello smart display, quindi, le persone avranno la possibilità di godersi La Regina degli Scacchi, Stranger Things, The Crown, Dark e molti altri contenuti, potendo inoltre lanciarli con la propria voce.

Utilizzando comandi specifici, infatti, gli utenti potranno selezionare direttamente il titolo che desiderano vedere. Per esempio, nel caso in cui si volesse guardare l’acclamato Mank, basterà dire “Alexa, guarda Mank su Netflix”. Inoltre, si potrà sfogliare con più facilità il catalogo: attraverso il comando “Alexa, mostrami commedie su Netflix” (piuttosto che un altro genere a piacimento), infatti, si potranno cercare film e serie in base alle categorie di appartenenza. Heather Zorn, Director of Alexa Entertainment, ha dichiarato:

I clienti ci dicono che amano la comodità di Alexa e la possibilità di usare la voce per sfogliare e controllare i contenuti che guardano su Echo Show e Fire TV. Siamo entusiasti di aggiungere Netflix al nostro elenco di piattaforme di contenuti su Echo Show e di portare, così, la comodità di Alexa a un numero ancora maggiore di abbonati Netflix.

Tra le domande che si possono rivolgere alla smart display, troviamo “Alexa, mostrami film comici”, “Alexa, cerca film d’azione”, “Alexa, apri Netflix” e altri ancora.