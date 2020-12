Samsung Galaxy S21, nuovi leak svelano gli ultimi dettagli

Redazione Webnews,

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale da parte di Samsung, in un evento che non è ancora stato annunciato ufficialmente, i nuovi Galaxy S21 non sembrano più avere segreti. Dopo i leak delle ultime settimane, WinFuture è andato oltre e ha fornito tutti i dettagli mancanti delle specifiche dei tre nuovi dispositivi in arrivo a gennaio 2021.

La testata tedesca si concentra sul modello base, il Samsung Galaxy S21, e sulla sua versione potenziata, Samsung Galaxy S21+, arrivano ad ipotizzarne anche il prezzo di lancio per il mercato europeo: 849 per S21 e 1049 euro per S21+ nella loro versione base con 128 GB di spazio di archiviazione.

In attesa di avere tutte le conferme da parte di Samsung, vi proponiamo di seguito tutte le possibili specifiche tecniche dei tre nuovi dispositivi sulla base dei leak che si sono susseguiti nelle ultime settimane, inclusi i dettagli svelati in queste ore da WinFuture.

Samsung Galaxy S21: le specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici (2400 x 1080 pixel)

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici (2400 x 1080 pixel) Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 4,000 mAh

: 4,000 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White

: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White Prezzo: 849 euro

Samsung Galaxy S21+: le specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici (2400 x 1080 pixel)

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici (2400 x 1080 pixel) Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black Prezzo: 1.049 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra: le specifiche tecniche

Schermo : WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici

: WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel)

: quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni: Phantom Silver, Phantom Black