Adobe Flash va in pensione: da oggi stop al supporto

Redazione Webnews,

Il giorno è arrivato. Con la fine del 2020 non ci lasciamo alle spalle soltanto uno degli anni più strani e particolari mai vissuti, ma anche uno dei software più amati (all’inizio) e più odiati di sempre: Adobe Flash, un vero e proprio incubo di questi ultimi anni, con fastidiosi e costanti aggiornamenti da installare, incompatibilità varie e ripetuti rischi alla sicurezza degli utenti.

Come annunciato già da tempo, Adobe interromperà il supporto a Flash il 31 dicembre 2020. Adobe inizierà ufficialmente a bloccare i contenuti Flash dal 12 gennaio prossimo, ma già dalle prossime ore i principali browser diranno addio a Flash, così come Microsoft lo bloccherà a tutti gli effetti su quasi tutte le versione di Windows, almeno le più recenti.

Chi per qualsiasi motivo ha ancora installato Adobe Flash sui propri dispositivi sta ricevendo in queste ore gli avvisi, sotto forma di pop-up, che invitano alla disinstallazione del plug-in.

Lo scorso ottobre Microsoft aveva fatto un primo passo rilasciando un aggiornamento per Windows 10 che rimuoveva la versione di Adobe Flash in bundle col sistema operativo, impedendone di fatto la successiva nuova installazione. Chi, però, aveva installato in maniera indipendente Adobe Flash dovrà intervenire manualmente per rimuoverne ogni traccia dal sistema operativo.

Vediamo insieme come farlo.

Come disinstallare Flash su Windows 10

Se avete ancora installato Flash Player sui vostri dispositivi Windows 10, la procedura da seguire per rimuoverlo è facilissima e veloce:

Aprite l’app Impostazioni

Aprite la sezione App

Cercate la voce Adobe Flash Player dall’elenco delle app installate

Selezionate Adobe Flash Player e premete Disinstalla

Seguite le istruzioni a schermo e completate la procedura per dire addio a Flash