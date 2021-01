Cyberpunk 2077, slitta l’arrivo del primo DLC gratuito?

Redazione Webnews,

Il 2021 è iniziato e la prima delle due annunciate mega patch per Cyberpunk 2077 è sempre più vicina. Non abbiamo ancora una data ufficiale, e visto il caos seguito al lancio del titolo preferiamo che CD Project Red non faccia promesse che non è in grado di mantenere, ma sappiamo che gli sviluppatori stanno lavorando senza sosta per rendere il gioco il più godibile possibile anche per gli utenti di PlayStation e Xbox.

Tutti gli sforzi di CD Project Red sono concentrati sulle annunciate patch risolutive e col passare dei giorni sembra sempre più a rischio l’arrivo del primo DLC gratuito promesso dall’azienda per i primi mesi del 2021.

Sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077 la promessa è ancora presente – “DLC gratuita in arrivo a Night City all’inizio del 2021” – ma quella pagina è online dal giorno del lancio del gioco e da quel momento molte cose sono cambiate. A mettere in dubbio il rispetto dalla timeline è stato il presidente di CD Project, Adam Kiciński in una call con gli investitori lo scorso 15 dicembre.

Alla domanda sull’arrivo di un paio di DLC nel 2021 e del multiplayer nel 2022, Kiciński non ha potuto far altro che rispondere onestamente:

È troppo presto per dirlo. Al momento lasciateci gestire la situazione e fateci fare delle nuove valutazioni. Non lo sappiamo e adesso siamo concentrati sul migliorare Cyberpunk. Approfondiremo la questione il prossimo anno.

