Ho.mobile: sistemi in tilt e poche SIM. Meglio cambiare operatore?

Il data breach che ha coinvolto ho.mobile alla fine dello scorso anno, ufficializzato dall’operatore virtuale di Vodafone soltanto dopo la circolazione delle indiscrezioni e dopo diversi giorni di verifiche e approfondimenti, sta avendo conseguenze spiacevoli per i tanti utenti che, allettati dai prezzi vantaggiosi, negli ultimi anni hanno abbandonato i vecchi operatori per passare a ho.mobile.

Gli SMS inviati da ho.mobile ai clienti coinvolti dal data breach erano chiari: è necessario sostituire la propria SIM card il prima possibile, ma soltanto recandosi fisicamente nei punti vendite autorizzati. Un vero e proprio caos in un momento in cui l’Italia è bloccata in zona rossa. Non soltanto gli spostamenti sono limitati, ma vista la notizia improvvisa ho.mobile si è trovato totalmente impreparato a gestire questa emergenza.

E così chi ieri è corso presso il rivenditore autorizzato più vicino si è visto in molti casi costretto a rinunciare per colpa di ho.mobile: sistemi in tilt per intere ore, scarsità di SIM card sostitutive disponibili e impreparazione da parte dei rivenditori che, dall’oggi al domani, si sono ritrovati a gestire un flusso di clienti impensabile fino a poche ore prima.

Da un lato c’è la comunicazione di ho.mobile che invita a cambiare il prima possibile la propria SIM card, dall’altra c’è la stessa ho.mobile incapace di riparare velocemente ad un problema che, certamente, non è dipeso dagli utenti. Di fronte a questo caos, in molti hanno deciso di dire addio all’operatore virtuale di Vodafone e correre verso la concorrenza, qualunque essa sia, e iniziare a valutare la possibilità di una class action.

La fuga da ho.mobile. Offerte ad hoc da altri operatori?

Al momento, visto lo scarso preavviso, i principali operatori mobile in Italia non hanno ancora lanciato delle offerte ad hoc per gli utenti delusi da ho.mobile, ma non è escluso che qualcosa possa emergere già nelle prossime ore.

È vero, i prezzi proposti da ho.mobile sono imbattibili anche a fronte di un’altissima qualità del servizio, ma di fronte al rischio di vedersi clonare la SIM con tutte le terribili conseguenze del caso, si è disposti a spendere qualcosa in più ogni mese pur di velocizzare un cambio di SIM.

