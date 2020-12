Violati i sistemi di ho.mobile? Dati in vendita sul darkweb

Redazione Webnews,

I dati personali di 2,5 milioni di clienti dell’operatore virtuale di Vodafone, ho.mobile, sarebbero in vendita sul Dark Web. A riferirlo è il gruppo di sicurezza informatica Bank Security via Twitter, secondo il quale il mega pacchetto messo in vendita conterebbe i dati sensibili di praticamente tutti i clienti di ho.mobile.

Vodafone non ha ancora confermato né smentito il colossale data breach e fino a che non arriveranno comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda non è possibile accertare la veridicità delle informazioni, anche se gli esperti di Bank Security riferiscono di aver controllato a campione alcuni dei dati in vendita e di averli giudicati verosimili.

A Threat Actor is selling a Database of the Italian mobile service provider ho. (https://t.co/N5IYO88bja) owned by @VodafoneIT 🇮🇹. The dump allegedly includes 2,500,000 customers' PII Data, Phone Numbers & ICCID that can be exploited for SIM swap attacks to empty Bank accounts. pic.twitter.com/yR193Mt3CS — Bank Security (@Bank_Security) December 28, 2020

Gli hacker sarebbero entrati in possesso di tutti i dati sensibili di ciascun utente. Questo significa che i malintenzionati acquirenti potrebbero ottenere nome e cognome, indirizzo, data di nascita, indirizzo email, numero di cellulare e numero seriale della SIM di ogni cliente di ho.mobile con conseguenze potenzialmente disastrose.

I dati sensibili in vendita potrebbero permettere anche ad hacker non troppo esperti di compiere cosiddetti attacchi SIM Swap: cambiare la SIM mantenendo il numero dell’utente e avere così, nella maggior parte dei casi, l’accesso a quel secondo fattore dell’autenticazione a due fattori che permette di accedere ai servizi bancari dagli utenti, così come account di Gmail, Facebook e molto altro.

Data breach di ho.mobile. Cosa possono fare gli utenti?

Sui canali ufficiali di ho.mobile e di Vodafone tutto tace. Non arrivano conferme né smentite del presunto data breach, ma gli utenti stanno prendendo d’assalto le pagine per chiedere informazioni e capire come muoversi. Al momento c’è poco da fare, almeno finché Vodafone non confermerà l’attacco e spiegherà agli utenti cosa possono fare o non fare.

I dati, al momento, non sono stati venduti e la procedura di SIM Swap non è così immediata. La speranza, ovviamente, è che la notizia non venga confermata. Nel caso in cui, invece, Vodafone dovesse confermare il data breach il modo più rapido per prevenire il SIM Swap è quello di bloccare temporaneamente tutte le procedure di portabilità del numero, anche se tutti gli altri dati degli utenti resterebbero comunque a disposizione degli hacker.