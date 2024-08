WhatsApp: arrivano i filtri personalizzati per le chat

WhatsApp sta introducendo filtri personalizzati che permettono agli utenti di organizzare le loro conversazioni in modo più efficiente. Questa nuova funzione è stata introdotta dalla versione beta 2.24.18.16 per Android e ovviamente riportata dai solerti redattori di wabetainfo. Grazie a questa nuova funzione, ancora in lavorazione, gli utenti potranno organizzare le proprie chat in modo più efficiente. Creando liste personalizzate di contatti e gruppi, si genereranno dei filtri automatici che semplificheranno la ricerca delle conversazioni più rilevanti, evitando lunghe scorribande nella lista chat.

Questa nuova funzionalità sarà particolarmente vantaggiosa per le aziende che usano WhatsApp Business. Grazie alla possibilità di creare liste personalizzate di clienti e conversazioni, sarà più facile monitorare nuovi contatti, gestire le vendite in corso e fornire un supporto clienti più efficiente, il tutto direttamente dall’app.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora accessibile ai beta tester. Tuttavia, i lavori procedono a buon ritmo e si prevede che verrà rilasciata a breve. Una data precisa non è stata ancora comunicata, ma potrebbe essere inclusa in uno dei prossimi update.

Questi ultimi mesi sono stati un periodo di grande fermento per WhatsApp, che sente il fiato sul collo della concorrenza, sempre più agguerrita e soprattutto ricca di nuove funzioni. E’ stata da poco introdotta una funzionalità chiamata Near Share, per scambiare file con persone vicine, senza bisogno di essere connessi, del tutto simile ad Air Drop di Apple. Ma è impossibile non citare qualcosa di davvero utile, come la trascrizione dei messaggi vocali.

Ma soprattutto WhatsApp sta mettendo in piedi un paio di funzioni davvero richieste e necessarie, il blocco per lo spam da numeri sconosciuti e username e PIN contro i messaggi indesiderati.