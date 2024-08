WhatsApp: in arrivo funzione di blocco per lo spam da numeri sconosciuti

Bloccare i messaggi ricevuti da mittenti sconosciuti è possibile dallo scorso febbraio. Per fortuna. Ma è in arrivo una soluzione ancor più drastica e radicale, alla fonte potremmo dire. Questa bella notizia arriva da WABetaInfo: la versione 2.24.17.24 della beta di WhatsApp per Android include una nuova opzione che consente di bloccare direttamente la ricezione di messaggi da account sconosciuti. Era ora.

Per attivare questa nuova funzione di sicurezza, occorre accedere alle impostazioni della privacy nella sezione Avanzate. Qui c’è il nuovo tasto che attiva il blocco automatico. Questa funzionalità, che si affianca a quelle già esistenti per la protezione dell’indirizzo IP durante le chiamate e il blocco dell’anteprima dei link, è progettata per filtrare i messaggi in base al loro volume. In questo modo, solo i messaggi che superano una certa soglia verranno fermati in via preventiva, evitando di bloccare erroneamente messaggi innocui provenienti da contatti non ancora salvati in rubrica.

Questa nuova funzione è attualmente in beta, non ci sono al momento informazioni su quando arriverà in un futuro aggiornamento. Resta il fatto che una volta presente il tasso di spam ricevuto calerà drasticamente, cosa questa che farà in modo che truffe e scam subiranno un decisa riduzione. A tutto vantaggio delle fasce più deboli della popolazione.

Questa è solo l’ultima novità che nelle scorse settimane è comparsa nella beta della popolare app di messaggistica. E’ stata da poco introdotta una funzionalità chiamata Near Share, per scambiare file con persone vicine, senza bisogno di essere connessi, del tutto simile ad Air Drop di Apple. Ma è impossibile non citare qualcosa di davvero utile, come la trascrizione dei messaggi vocali.