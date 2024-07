WhatsApp Beta: lo scambio file è più facile con Nearby Share simile ad Air Drop

Dopo essere stata prima testata su Android, WhatsApp sta ora testando una nuova funzione di condivisione di file simile ad AirDrop su iPhone.Secondo WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS, disponibile su TestFlight, consente agli utenti iPhone di utilizzare una nuova funzione chiamata Nearby Share. Utilizzando questa funzione Nearby Share, su iPhone sarà possibile condividere file di ogni tipo con persone vicine, senza bisogno di essere connessi, limitando quindi il consumo del traffico dati.

La funzione Nearby Share individuata nell’ultima beta di WhatsApp per iOS utilizza la crittografia end-to-end. Su iOS lo scambio files funziona in maniera diversa e un filo più “complicata” rispetto ad Android, a causa di alcune limitazioni del sistema operativo di Cupertino. Su Android WhatsApp può rilevare automaticamente i dispositivi nelle vicinanze. Ma nella versione iOS, Nearby Share richiede all’utente iPhone di scansionare un codice QR per avviare la condivisione di file con quel particolare dispositivo. Poco male, visto che Nearby Share permette di scambiare file tra utenti Apple e Android.

Le note positive finiscono qui purtroppo. Questa nuova feature non ha al momento una data di uscita, non sappiamo quindi se e quando arriverà per tutti gli utenti, Android o Apple che siano, oltre a quelli che la stanno provando in beta. Senza dubbio è una funzionalità davvero utile e interessante, che speriamo arrivi il prima possibile.