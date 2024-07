WhatsApp: è in arrivo nuova funzione per realizzare selfie creativi con l'IA

WhatsApp è in procinto di lanciare una funzione innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale di Meta per creare selfie originali e divertenti. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile creare selfie personalizzati basati su descrizioni testuali o idee creative. L’intelligenza artificiale di Meta si occuperà di generare immagini che rispecchiano le richieste dell’utente a partire dal selfie stesso. Questa funzionalità, dal nome evocativo ” Imagine yourself as anything”” è presente nell’ultima beta Android versione 2.24.14.7.

Al momento non ci sono immagini di test di questa interessante funzionalità, ma da quanto si evince dalle informazioni della beta pare essere molto facile ed immediata da utilizzare. Una volta caricata la foto la si da in pasto a Meta AI e il gioco è fatto. Basta digitare “immaginami” nella conversazione con l’assistente e in un attimo l’intelligenza artificiale genererà un ritratto personalizzato in base ai suggerimenti detti. Volendo è ancora più facile, usando il tag @MetaAI in qualsiasi conversazione e aggiungendo il comando “Immaginami” si attivano le funzionalità creative dell’intelligenza artificiale.

E’ un periodo di grande fermento per WhatsApp in materia di personalizzazioni e intelligenza artificiale. Qualche settimana fa era stata infatti notata la possibilità di generare immagini tramite la i.a. di Meta ad esempio. Tutte feature che arriveranno nei prossimi mesi, magari in contemporanea con il lancio dopo l’estate di iOS 18 o Android 15. Noi ovviamente continueremo a riportare ogni nuova informazione scaturita dal change log della beta.